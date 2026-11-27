به گزارش تابناک؛متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«یک فروند جنگنده F-۱۶ متعلق به ارتش آمریکا که در جریان مأموریت اسکورت و تأمین پوشش هوایی شناورهای متخلف، در محدوده جنوب شرقی جزیره هنگام به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، با آتش اخطار سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه مواجه شد و پس از انجام مانوری شدید، ناچار به تغییر مسیر و دور شدن از حریم هوایی کشور شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای دور زدن مقررات کنترل و مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، غیرقابل پذیرش بوده و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند خسارات سنگین‌تری را برای متخلفان و نیروهای نظامی پشتیبان آنان به همراه داشته باشد.

همچنین به فرماندهان ارتش آمریکا تأکید می‌شود که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و در صورت تکرار تجاوز و تداوم نقض این حریم از سوی جنگنده‌های آمریکایی، با پاسخ قاطع پدافندی مواجه خواهند شد؛ پاسخی که می‌تواند سرنوشتی مشابه جنگنده F-۱۵ و پهپادهای آمریکایی هدف قرارگرفته را برای آنان رقم بزند.»