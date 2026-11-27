تور پدافند سپاه برای جنگنده آمریکایی؛ اف-۱۶ متجاوز پا به فرار گذاشت
روابطعمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عقبنشینی جنگنده F-۱۶ آمریکایی در پی آتش اخطار پدافند هوافضای سپاه در جنوب شرقی جزیره هنگام خبر داد.
به گزارش تابناک؛متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«یک فروند جنگنده F-۱۶ متعلق به ارتش آمریکا که در جریان مأموریت اسکورت و تأمین پوشش هوایی شناورهای متخلف، در محدوده جنوب شرقی جزیره هنگام به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده بود، با آتش اخطار سامانه نوین و پیشرفته پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه مواجه شد و پس از انجام مانوری شدید، ناچار به تغییر مسیر و دور شدن از حریم هوایی کشور شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار میدهد که هرگونه تلاش برای دور زدن مقررات کنترل و مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، غیرقابل پذیرش بوده و تداوم چنین اقداماتی میتواند خسارات سنگینتری را برای متخلفان و نیروهای نظامی پشتیبان آنان به همراه داشته باشد.
همچنین به فرماندهان ارتش آمریکا تأکید میشود که حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح کشور است و در صورت تکرار تجاوز و تداوم نقض این حریم از سوی جنگندههای آمریکایی، با پاسخ قاطع پدافندی مواجه خواهند شد؛ پاسخی که میتواند سرنوشتی مشابه جنگنده F-۱۵ و پهپادهای آمریکایی هدف قرارگرفته را برای آنان رقم بزند.»
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