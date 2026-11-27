جی دی ونس به دستور ترامپ به پرونده مذاکرات با ایران بازخوهد گشت.

به گزارش تابناک؛دجی دی ونس به دستور ترامپ به پرونده مذاکرات با ایران بازخوهد گشت.

یک منبع مطلع از داخل وزارت خارجه از بازگشت ونس به پرونده مذاکره با ایران توسط ترامپ خبر داد.

این منبع افزود که تلاش فشرده قطری‌ها و همچنین انعطاف در برخی از مواضع توسط ایران و تمایل نسبی آمریکا به ایجاد یک توافق به جای جنگ جدید و گسترده با ایران، ونس را مجددا در آستانه برگشتن به پرونده مذاکره با ایران سوق داده است.

منبع:روزنو