به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، دو نمای متفاوت از مسعود پزشکیان؛ یکی در بین مردم و بعد از راهپیمایی روز قدس و دیگری در اتاق تاریک و در خاموشی برق، برای نمایش ناترازی انرژی.

این دوگانگی در جذابیت و اثرگذاری، پرسشی را در ذهن جامعه مطرح می‌کند: آیا چنین تناقضی می‌تواند حاصل کار یک فرد یا یک شورای اطلاع‌رسانی منسجم باشد؟

پاسخ احتمالا روشن است. وقتی سیاست رسانه‌ای فاقد راهبرد واحد در برابر جامعه و افکار عمومی باشد و همچنان بر روش‌های کهنه و کلیشه‌ای تکیه کند، نتیجه چیزی جز تشتت تصویر نخواهد بود.

شورایی که به‌روز نیست

شورای اطلاع‌رسانی دولت باید به جای تولید روایت‌های موازی و ناهماهنگ، به سمت طراحی یک نظام ارتباطی یکپارچه حرکت کند که در آن هر تصویر، بخشی از یک کل معنادار باشد، نه قطعه‌ای جداافتاده از واقعیت.

پرسش اصلی اینجاست: کدام یک از این دو صحنه، حس بهتری در مخاطب برمی‌انگیزد؟ پاسخ را باید در افکار عمومی و جامعه جست‌وجو کرد.







