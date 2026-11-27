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پزشکیان در دو نما؛ شما کدامیک را میپسندید؟/فیلم
دو نمای متفاوت از دکتر پزشکیان، حاصل کار یک فرد یا یک شورای اطلاع رسانی منسجم نمی تواند باشد.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، دو نمای متفاوت از مسعود پزشکیان؛ یکی در بین مردم و بعد از راهپیمایی روز قدس و دیگری در اتاق تاریک و در خاموشی برق، برای نمایش ناترازی انرژی.
این دوگانگی در جذابیت و اثرگذاری، پرسشی را در ذهن جامعه مطرح میکند: آیا چنین تناقضی میتواند حاصل کار یک فرد یا یک شورای اطلاعرسانی منسجم باشد؟
پاسخ احتمالا روشن است. وقتی سیاست رسانهای فاقد راهبرد واحد در برابر جامعه و افکار عمومی باشد و همچنان بر روشهای کهنه و کلیشهای تکیه کند، نتیجه چیزی جز تشتت تصویر نخواهد بود.
شورایی که بهروز نیست
شورای اطلاعرسانی دولت باید به جای تولید روایتهای موازی و ناهماهنگ، به سمت طراحی یک نظام ارتباطی یکپارچه حرکت کند که در آن هر تصویر، بخشی از یک کل معنادار باشد، نه قطعهای جداافتاده از واقعیت.
پرسش اصلی اینجاست: کدام یک از این دو صحنه، حس بهتری در مخاطب برمیانگیزد؟ پاسخ را باید در افکار عمومی و جامعه جستوجو کرد.
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