رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به وقوع زمینلرزه با بزرگای ۴ در منطقه شوسف، شمال نهبندان در خراسان جنوبی، گفت: تمرکز تنش در امتداد گسل نهبندان و ظرفیت لرزه‌زایی بالای پهنه شرق لوت، حکایت از احتمال وقوع زمینلرزه‌های بزرگتر در شرق ایران را دارد.

به گزارش تابناک؛دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به زمینلرزه با بزرگای ۴ که پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ در منطقه شوسف، شمال نهبندان در استان خراسان جنوبی رخ داد، این رویداد را یادآور لرزه‌خیزی پهنه گسلی شرق لوت دانست و گفت: رفتار لرزه‌ای و زمین‌ساختی سامانه گسلی نهبندان ـ شرق لوت نشان‌دهنده فعالیت این مرز ساختاری است.

وی افزود: سامانه گسلی نهبندان با روند کلی شمالی ـ جنوبی، در دوره کواترنر حرکات متنوعی داشته و در بخش‌های انتهایی خود نیز حرکات مایل را نشان می‌دهد. این سامانه از سه قطعه گسلی اصلی شامل گسل نه شرقی و نه غربی، گسل کهورک و گسل نصرت‌آباد تشکیل شده است و جهت تنش اصلی در آن حدود N ۳۶°E برآورد شده است.

زارع با اشاره به رژیم‌های تنشی غالب در این منطقه اظهار کرد: تغییر شکل ترافشاری همراه با گسلش مایل، رژیم تنشی غالب در این پهنه است. بیشترین تغییر شکل نیز در اطراف گسل‌های راست‌الغز آبگرم و آبیز (اردکول) ، در مرز پهنه افیولیتی سیستان با بلوک افغان مشاهده می‌شود. در این منطقه، خطر لرزه‌ای قابل‌توجه‌تری در امتداد پهنه گسلی دورونه و گسل‌های سده، شکراب، جنوب بیرجند و بیرجند قابل تشخیص است.

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به سابقه زمینلرزه‌های مخرب در این پهنه خاطر نشان کرد: زمینلرزه ۴ اسفند سال ۱۳۷۲ سفیدآبه با بزرگای ۶.۲، نمونه شاخصی از لرزه‌خیزی مرتبط با گسلش معکوس در این منطقه است که روستای سفیدآبه و مناطق پیرامونی آن را ویران کرد. همچنین در پی وقوع این رویداد، گسلش سطحی به طول نزدیک به پنج کیلومتر و با راستای حدود ۱۵۰ درجه در بالای بلندی‌های باختری سفیدآبه مشاهده شد.

زارع یادآور شد: این زمینلرزه‌ها به یک سامانه گسلی معکوس با روند شمال‌غربی ـ جنوب‌شرقی نسبت داده شده‌اند که از انتهای شمالی یک گسل اصلی راست‌الغز با روند شمالی ـ جنوبی منشعب می‌شود. این رویدادها بر روی گسل‌های معکوس پنهان (Blind Thrusts) رخ داده‌اند که فعالیت آنها به رشد یک چین‌خوردگی فعال منجر شده است.

رییس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به شدت زمینلرزه سفیدآبه در مقیاس مرکالی اصلاح‌شده، گفت: شدت این زمینلرزه در مقیاس مرکالی اصلاح‌شده VIII برآورد شده است. با وجود بزرگای نسبتا بالای این زمینلرزه، تلفات انسانی به دلیل وقوع آن در ساعاتی که مردم خارج از منزل فعالیت داشتند و همچنین تراکم کم جمعیت منطقه، محدود بود؛ به‌طوری‌که ۶ کشته و ۱۰ مجروح گزارش شد.

وی افزود: در امتداد گسل‌های نهبندان، تمرکز تنش بالا و افزایش احتمال وقوع زمینلرزه‌های بزرگتر قابل طرح است. زمینلرزه‌های بزرگ رخ‌داده در بلوک لوت، از جمله زمینلرزه "دشت بیاض" در سال ۱۹۶۸، تغییرات تنشی پایدار و بلند مدتی در پوسته زمین ایجاد کرده‌اند که می‌تواند چرخه لرزه‌ای گسل‌های مجاور را تسریع کند.

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با تأکید بر پیچیدگی ساختاری این منطقه اظهار کرد: سامانه گسلی نهبندان ـ شرق لوت، پهنه‌ای ساختاری پیچیده با میدان تنش ترافشاری و نرخ لرزه‌خیزی بالا است. زمینلرزه سال ۱۹۹۴ سفیدآبه نشان داد که این پهنه توانایی ایجاد رویدادهای مخرب مرتبط با گسلش معکوس کور را دارد.

زارع با اشاره به پتانسیل لرزه‌ای کنونی این منطقه تصریح کرد: در امتداد گسل نهبندان، تمرکز تنش قابل تشخیص است. این وضعیت ضرورت پایش دقیق و در نظر گرفتن این پهنه به‌عنوان یکی از مناطق دارای پتانسیل لرزه‌ای بالا در شرق ایران را بیش از پیش برجسته می‌کند.

منبع:ایسنا