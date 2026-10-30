پیام سردار سیدمجید موسوی به اردوی جهادی پزشکان

سردار سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از اردوی جهادی درمانی سه روزه "خدمت فاطمی" در شیراز و فارس تقدیر کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۹۲
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پیام سردار سیدمجید موسوی به اردوی جهادی پزشکان

به گزارش تایناک، سردار سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پاس برگزاری اردوی جهادی درمانی توسط پزشکان و پرستاران استان فارس که توسط بسیج و سپاه فجر فارس به مدت سه روز در نقاط مختلف استان فارس و شهرستان شیراز تحت عنوان "خدمت فاطمی" در حال برگزاری است، با ارسال پیامی تقدیر کرد.

در پیام سردار موسوی آمده است:

محضر خواهران و برادران گرامی گروه پزشکی جهادی
سلام عليكم

شأن منزلت انسان ها در درگاه الهی در تناظر با تلاش و همت آنها در خدمت به خلق خدا است.

خالق هستی همه کائنات را در خدمت بشر قرار داده و چه زیباست که انسان هایی از این صفت الهی، الهام گرفته و وجود خود را وقف اشرف مخلوقات قرار می دهند و برای جلب رضایت حضرت حق، خدمت به خلق را وظیفه خود می‌دانند.

به همت و تلاش جهادی شما عزیزان که در مجاورت میدان رزم و مشهود ایثارگران نیروی هوافضا، برا کاهش بخشی از آلام

مردم عزیزمان خدمت‌رسانی می‌نمایید، درود می فرستم و برای موفقیت‌های
روزافزون دعا می‌نمایم.

سرباز ولایت و جان‌فدای ملت
سید مجید موسوی

پیام

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سردار سیدمجید موسویپیامقرارگاهاردوی جهادی
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