رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس در آیین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی حضور یافتند.

حضور پزشکیان و قالیباف در مراسم ترحیم آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در آیین ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیت‌الله‌العظمی شیخ وحید خراسانی از مراجع تقلید حضور یافتند.

این مراسم صبح امروز در مسجد اعظم قلهک با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.