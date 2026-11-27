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حضور پزشکیان و قالیباف در مراسم ترحیم آیتاللهالعظمی وحید خراسانی
رئیسجمهور و رئیسمجلس در آیین بزرگداشت مرحوم آیتاللهالعظمی وحید خراسانی حضور یافتند.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در آیین ترحیم و بزرگداشت مرحوم آیتاللهالعظمی شیخ وحید خراسانی از مراجع تقلید حضور یافتند.
این مراسم صبح امروز در مسجد اعظم قلهک با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
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