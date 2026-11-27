اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای اختصاص ده‌ها میلیارد یورو وام و کمک بلاعوض به کشورهای عضو با هدف جایگزینی بخشی از توانمندی‌های نظامی و عملیاتی آمریکا در اروپا و کاهش وابستگی امنیتی این قاره به واشنگتن است.

به گزارش تابناک؛ این طرح مالی جدید در ادامه برنامه ۱۵۰ میلیارد یورویی SAFE تدوین می‌شود که سال گذشته برای تأمین مالی ارزان‌قیمت نیازهای فوری دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جبران سال‌ها کم‌سرمایه‌گذاری در بخش نظامی به اجرا درآمد.

برخلاف برنامه قبلی که بر تأمین نیازهای فوری دفاعی متمرکز بود، طرح جدید قرار است توانمندی‌های فنی و لجستیکی موردنیاز برای مواجهه با درگیری‌های گسترده و جنگ‌های بزرگ‌مقیاس را تقویت کند؛ حوزه‌هایی که دولت دونالد ترامپ در حال کاهش حضور و ظرفیت‌های آمریکا در اروپا در آن‌هاست.

به گفته منابع آگاه، هنوز حجم نهایی این بسته مالی مشخص نشده، اما اجرای آن از نیمه دوم سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. منابع تأمین اعتبار نیز ترکیبی از وام‌های جدید و منابع مالی بودجه هفت‌ساله بعدی اتحادیه اروپا خواهد بود.

این منابع که به دلیل ماهیت مقدماتی مذاکرات خواستار ناشناس ماندن شده‌اند، تأکید کرده‌اند شکل نهایی برنامه به گفت‌وگو با کشورهای عضو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بستگی خواهد داشت تا نیازهای دفاعی هر کشور مشخص شود.

تلاش اروپا فاصله گرفتن از آمریکا

بلومبرگ افزود، طرح جدید در شرایطی دنبال می‌شود که اتحادیه اروپا با هدف دستیابی به خودمختاری نظامی بیشتر، تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به آمریکا افزایش داده است. نگرانی از رویکرد تهاجمی‌تر روسیه و تردیدها درباره میزان پایبندی واشنگتن به تعهدات دفاعی خود در قبال دیگر اعضای ناتو، از عوامل اصلی این رویکرد به شمار می‌روند.

بر اساس این گزارش، در طراحی برنامه جدید، توانمندی‌هایی که آمریکا در حال حاضر در اروپا مستقر کرده یا ممکن است در آینده از این قاره خارج کند، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز به ارزیابی نیازهای کشورهای عضو و هماهنگی با ناتو وابسته است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا قصد دارد علاوه بر افزایش منابع مالی دفاعی، ظرفیت‌های فنی، پشتیبانی و لجستیکی لازم را برای کاهش اتکا به توان نظامی آمریکا توسعه دهد.

این طرح در صورت نهایی شدن، گام بلندپروازانه دیگری در مسیر تقویت استقلال دفاعی اروپا خواهد بود؛ مسیری که با توجه به تحولات امنیتی و تغییر رویکرد دولت ترامپ در قبال حضور نظامی آمریکا در اروپا، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

منبع:بلومبرگ