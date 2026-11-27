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نبض خبر
تصاویر تازه از قدرت انهدام موشک ایران در اسرائیل
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تصاویر تازه از قدرت انهدام موشک ایران در اسرائیل در جریان یکی از اصابتها که اکنون به رسانههای رژیم صهیونیستی درز کرده را میبینید.
نبض خبر
تصاویر تازه از قدرت انهدام موشک ایران در اسرائیل در جریان یکی از اصابتها که اکنون به رسانههای رژیم صهیونیستی درز کرده را میبینید.
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