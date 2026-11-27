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تصاویر حمله و منفجر کردن هواپیما در فرودگاههای مشهد و بوشهر
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تصاویر هدف قرار گرفتن فرودگاه بوشهر و فرودگاه مشهد و انهدام هواپیماهای مسافربری در این فرودگاهها را به همراه توضیحات ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میبینید و میشنوید. شیرودی میگوید رژیم اسرائیل با علم هواپیماهای مسافربری حامل دارو به ایران را در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل هدف قرار داد.
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