نبض خبر

تصاویر حمله و منفجر کردن هواپیما در فرودگاه‌های مشهد و بوشهر

تصاویر هدف قرار گرفتن فرودگاه بوشهر و فرودگاه مشهد و انهدام هواپیماهای مسافربری در این فرودگاه‌ها را به همراه توضیحات ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می‌بینید و می‌شنوید. شیرودی می‌گوید رژیم اسرائیل با علم هواپیماهای مسافربری حامل دارو به ایران را در جریان جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل هدف قرار داد.