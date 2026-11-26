لحظه انفجار هواپیماهای تشریفاتی دولت بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل تصاویر لحظات انفجار هواپیماهای تشریفاتی دولت بر اثر حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ رمضان …