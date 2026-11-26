984 بازدید ثبتشدهفیلم
نبض خبر
لحظه ترور فرمانده حماس از طریق طبقه زنی
تعداد بازدید: ۳۴۷
یک روز پس از ترور سرتیپ نعیم ابونحل، مدیرکل دستگاه امنیت داخلی حماس در غزه، رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه محمد ابوالعوف رئیس دستگاه امنیت داخلی حماس در شمال نوار غزه را نیز در حملهای هدف قرار داده و به شهادت رساند. تصاویر این ترور که از طریق طبقه زنی انجام شده را میبینید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.