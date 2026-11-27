مرحله مقدماتی رقابت‌های اسنوکر قهرمانی بریتانیا در انگلستان با برگزاری دیدارهای دور چهارم ادامه یافت و حسین وفایی با پیروزی برابر حریف بلژیکی خود، جواز حضور در جدول اصلی را به دست آورد.

به گزارش تابناک؛ حسین وفایی با پیروزی ۶ بر ۳ مقابل بن مرتنز بلژیکی در راند چهارم مسابقات مقدماتی اسنوکر قهرمانی بریتانیا، به جدول اصلی این رقابت‌ها راه یافت و در ادامه به مصاف جاد ترامپ می‌رود.

وفایی شامگاه پنجشنبه، پنجم آذر، مقابل بن مرتنز قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر ۳ به برتری رسید. او با این برد به جمع ۳۲ بازیکن جدول اصلی راه یافت و در دور بعد باید با جاد ترامپ رقابت کند.

نماینده ایران به دلیل رتبه اش در رده بندی جهانی، از حضور در دو دور نخست مرحله مقدماتی معاف بود و کارش را از دور سوم آغاز کرد. او در آن مرحله نیز ایشپریت سینگ چادا، اسنوکرباز هندی، را با نتیجه ۶ بر ۵ شکست داد.وفایی در دوره سال ۲۰۲۳ این مسابقات نیز نمایش موفقی داشت و توانست تا مرحله نیمه نهایی پیش برود.

منبع: نورنیوز