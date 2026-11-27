سازمان هواشناسی از تداوم جوی آرام تا ظهر یکشنبه خبر داد و نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی هشدار داد؛ بارش‌ها نیز از بعدازظهر یکشنبه در شمال غرب آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک؛سازمان هواشناسی از تداوم جوی آرام در بیشتر مناطق کشور تا ظهر یکشنبه خبر داد و اعلام کرد که در این مدت، غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش خواهد یافت.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، از بعدازظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش‌ها در مناطق شمال غرب آغاز می‌شود.



