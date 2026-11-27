فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه امروز دشمن در تنگه هرمز گیر کرده است گفت شاهدیم که دشمن هر آنچه در توان داشت به صحنه آورد و به کار گرفت تا بتواند یک شناور را از این تنگه عبور دهد اما زهی خیال باطل.

به گزارش تابناک؛ فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه تنگه هرمز بسته می‌ماند، گفت: ان‌شاءالله دشمن را برای همیشه نه‌تنها از خلیج فارس، بلکه از غرب آسیا اخراج خواهیم کرد.

امیر شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیش‌خطبه نماز جمعه این هفته تهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ و قدردانی از مجاهدت‌های کارکنان نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: امیدوارم همه ما به‌گونه‌ای قدم برداریم که محکم و استوار، راه شهدا را ادامه دهیم و از مسیر آنان منحرف نشویم. همچنین لازم می‌دانم در همین‌جا یاد و خاطره شهدای عزیز، امام شهیدمان، خانواده معظم و معزز شهدا و مردم را گرامی بدارم و به‌ویژه به فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ادای احترام کنم.

ایرانی تصریح کرد: امروز این سرباز حقیر به نمایندگی از همه همرزمانم در اقصی نقاط آب‌های سرزمینی و آب‌های آزاد، از عمق اقیانوس‌ها که در حال عملیات و مراقبت از کشتی‌های تجاری و نفتکش هستند تا سواحل، تنگه احد ولایت و همچنین تنگه هرمز، به محضر شما عزیزان شرف حضور پیدا کرده‌ام تا گزارش مختصری تقدیم کنم.

وی با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به مردم ایران گفت: لازم می‌دانم ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را به تک‌تک شما مردم تبریک ویژه عرض کنم. امروز همه عملیات‌های موفق با نام مبارک حضرت زهرا (س) انجام می‌شود و موفقیت‌آمیز است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، اظهار کرد: هفتم آذر را به همه مردم عزیز ایران، به‌ویژه امام شهید عزیزمان که توجه ویژه‌ای به سربازان و همرزمان من در عرصه دریا داشتند، تبریک عرض می‌کنم. همچنین از شما مردم گرانقدر و عزیزم و به‌طور خاص خانواده‌های محترم کارکنان نیروی دریایی قدردانی می‌کنم که شبانه‌روز با حمایت‌های جانانه خود، همرزمان من را به‌گونه‌ای آماده نگه داشته‌اند تا بتوانند با اقتدار در مقابل دشمنان تا دندان مسلح بایستند و مثلث میدان، خیابان و دیپلماسی را با قاعده بسیار ارزشمند زیر پرچم ولایت حفظ کنند و به مقابله با دشمن بپردازند.

امیر ایرانی با اشاره به سابقه تاریخی هفتم آذر افزود: هفتم آذر برای همه ما یادآور رشادت‌های عزیزانم در جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دفاع مقدس در مقابله با رژیم بعثی است؛ عزیزانی که در آن مقطع با دلاوری، تکیه بر قرآن و عترت و بهره‌گیری از اصل ولایت‌مداری توانستند با اهدای جان خود در مقابل دشمن بایستند، او را از صحنه دریا حذف کنند و شاهراه و شاهرگ اقتصادی کشور را برقرار نگه دارند.

وی خاطرنشان کرد: شهدای عزیز هفتم آذر می‌دانند که از آن تاریخ تا امروز، مسیر ما ثابت بوده، اما همواره رو به جلو، اقتدار و افتخار حرکت کرده‌ایم؛ با هدایت‌های داهیانه، بهره‌گیری از همان درس‌آموخته‌ها، پشتیبانی شما مردم غیور و با اراده راسخ.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با مقایسه شرایط عملیاتی گذشته و امروز گفت: در آن مقطع در شمال خلیج فارس درگیر بودیم و تنگه هرمز عقبه ما محسوب می‌شد، اما امروز گستره جنگ به اقیانوس‌ها کشیده شده است و تنگه هرمز نیز عقبه‌ای دارد که نام آن را تنگه احد ولایت گذاشته‌ایم؛ چراکه سربازان امروز ولایت، فرمان ولی را گوش کردند و اجازه ندادند دشمن با همه ساز و برگ خود به آب‌های دریای عمان نزدیک شود، چه برسد به آب‌های انحصاری اقتصادی و آب‌های سرزمینی کشور.

ایرانی درباره اقدامات نیروی دریایی ارتش در ابتدای جنگ اظهار کرد: همرزمان بنده در ابتدای جنگ و در روز اول، با شناسایی دقیق هسته مرکزی دشمن و ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، نخستین موشک آزمایش‌نشده خود را آزمایش کردند و به قلب دشمن زدند. خدا را شکر، موشک به هدف اصابت کرد و به پیکره دشمن نشست.

وی ادامه داد: دشمن با وجود همه توانمندی‌هایی که داشت، به بنادر کشورهای همسایه مراجعه کرد و درخواست کمک کرد تا سربازان مجروح و افرادی را که از بین رفته بودند به ساحل منتقل کند و اقدامات درمانی و تعمیراتی انجام دهد تا بتواند پروازهای جنگی خود را علیه اهداف موردنظرش در داخل کشور ادامه دهد.

ارتقای سامانه‌های نیروی دریایی ارتش

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به ارتقای توان عملیاتی این نیرو گفت: از آن لحظه تا امروز، فرزندان شما با اقتدار کامل، نه‌تنها سامانه‌های خود را در عرصه‌های مختلف ارتقا داده‌اند، بلکه لحظه‌ای چشم بر هم نگذاشته‌اند. با هم‌افزایی ارزشمند و همراهی و هماهنگی قابل توجه در کنار همرزمان عزیزمان در نیروی دریایی سپاه، تمام تحرکات دشمن را رصد می‌کنیم و به‌موقع در برابر هر تحرکی که بخواهد انجام دهد و هر هدفی را که دنبال کند، مقابله خواهیم کرد.

ایرانی با اشاره به وضعیت دشمن در منطقه تصریح کرد: امروز دشمن با همه ظرفیت و توانمندی خود، اقیانوس‌ها را رها کرده و در تنگه هرمز گرفتار شده است. آنچه را که به صحنه آورده بود، چه با سرنشین و چه بدون سرنشین، چه در دریا و چه در هوا، نتوانسته است حتی یک شناور را از تنگه هرمز عبور دهد. زهی خیال باطل! فرمان این است که تنگه هرمز بسته بماند. این فرمان در پاسخ به مطالبه شما مردم عزیز به ما ابلاغ شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به دستور تقویت توان دفاعی کشور گفت: در کنار این فرمان، دستور دوم نیز این‌گونه ابلاغ شد که قوی‌تر شویم. به لطف خداوند و به لطف شما مردم عزیز، جوانان غیور، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشمندان و صنعتگران، روزبه‌روز بدنه نیروهای مسلح و به‌طور خاص نیروهای دریایی به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند.

ایرانی در ادامه با اشاره به تجهیزات و سامانه‌های جدید نیروی دریایی گفت: آنچه درباره شگفتانه‌ها گفته می‌شود، در تصاویر دیده نشده است. در تصاویر منتشرشده، بسیار مختصر و شاید تنها یک یا دو سامانه به نمایش درآمده، اما بقیه سامانه‌ها در صحنه و منطقه عملیاتی قرار دارند و به‌صورت دقیق در حال ارزیابی هستند.

وی خطاب به مردم ایران اظهار کرد: امروز مردم ایران تمام توطئه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند. ای مردم! بدانید سربازان شما نیز در عرصه دریا نفس دشمن را قطع می‌کنند و او را به خفگی کشانده‌اند.

امروز دشمن مستأصل شده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به وضعیت نیروهای دشمن گفت: واقعاً امروز دشمن مستأصل شده است؛ از خلبانان و سربازان تا فرماندهانش، همه مستأصل هستند و نمی‌دانند از کجا، چگونه و با چه وسیله‌ای مورد تهاجم قرار می‌گیرند.

ایرانی تأکید کرد: امروز افتخار مردم عزیز ایران و ایران بزرگ اسلامی، زیر سایه پرچم ولایت، این است که ان‌شاءالله دشمن را برای همیشه تاریخ، نه‌تنها از خلیج فارس، بلکه از غرب آسیا اخراج خواهند کرد.

از دشمن انتقام می‌گیریم

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اقدامات خصمانه دشمن اظهار کرد: امروز خطاب به ملت ایران اعلام می‌کنم که پاسخ پدرکُشی، برادرکُشی و کودک‌کُشی را حتماً خواهیم داد و انتقام عزیزانمان را خواهیم گرفت. دشمن به‌خوبی می‌داند که اگرچه با تمام ناجوانمردی، قوانین را زیر پا گذاشته است، اما پاسخ این اقدامات را دریافت خواهد کرد.

امیر ایرانی با اشاره به عملکرد نیروهای دریایی ارتش در مقابله با اقدامات دشمن گفت: امروز دشمن نه به‌عنوان ارتشی با توانمندی والا و ویژگی‌های خاص، بلکه با اقداماتی شناخته می‌شود که ماهیت واقعی آن را نشان می‌دهد. آن‌ها دو نفتکش ما را به سرقت بردند، اما تکاوران دلاور نیروی دریایی ارتش وارد عمل شدند و این نفتکش‌ها را پس گرفتند. زمانی که نیروهای ما وارد کشتی شدند، تیم مستقر برای حفاظت از آن در خواب بود و تکاوران ما توانستند آن‌ها را نیز دستگیر کنند.

دریافت میلیون‌ها دلار برای عبور شناورها از تنگه هرمز

فرمانده نیروی دریایی ارتش با انتقاد از اقدامات دشمن در تنگه هرمز اظهار داشت: آن‌ها برای عبور شناورها از تنگه هرمز، مبالغی بالغ بر میلیون‌ها دلار دریافت می‌کنند و حتی پیش از عبور شناور، پول را مطالبه می‌کنند. اما زمانی که همان شناور مورد اصابت قرار می‌گیرد، مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. این یک حساب یک‌طرفه است؛ پول دریافت می‌کنند، اما هنگام بروز حادثه مسئولیتی قبول نمی‌کنند.

حمله ناجوانمردانه به ناوشکن دنا در عمق اقیانوس

امیر دریادار ایرانی در ادامه با اشاره به حمله به ناوشکن دنا در عمق اقیانوس گفت: دشمن به شناور ناوشکن دنا در عمق اقیانوس حمله کرد؛ آن هم در شرایطی که نیروهای مستقر در شناور مشغول بررسی وضعیت آن پس از اصابت نخست و ارزیابی راه‌های حفظ و انتقال شناور بودند.

وی با تأکید بر اصول و قوانین بین‌المللی دریانوردی بیان کرد: در آموزش‌های دریانوردی به همه نیروها آموخته می‌شود که حتی اگر دشمن در مقابل شما قرار داشته باشد و توانسته باشید او را ناکارآمد کنید، دیگر حق ندارید به ملوانان او آسیب برسانید. این یک قانون و اصل پذیرفته‌شده در دریاست.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: اما دشمن بدون توجه به این اصول، به نیروهایی که در حال بررسی وضعیت شناور بودند، حمله کرد و دقیقاً نقطه‌ای را مورد اصابت قرار داد که همرزمان دیگر من در آنجا حضور داشتند. در نتیجه این اقدام ناجوانمردانه، چهار نفر از همرزمان متخصصمان را از دست دادیم.

همرزمان ما در انتظار فرمان هستند

امیر ایرانی در پایان با تأکید بر عزم نیروهای مسلح برای پاسخ به اقدامات دشمن خاطرنشان کرد: دشمن سخت در اشتباه است؛ چراکه همرزمان ما آموزش دیده‌اند، در صف ایستاده‌اند و منتظر فرمان مولای خود هستند تا وارد صحنه شوند و همه آن‌ها را برای همیشه در تاریخ محو کنند.

وی تأکید کرد: پاسخ به اقدامات دشمن نه در حرف، بلکه در میدان عمل داده خواهد شد و انتقام خون عزیزانمان را خواهیم گرفت.

منبع:مهر



