بازار جهانی رمزارزها در معاملات روز جمعه شاهد بهبود نسبی قیمت‌ها بود و بیت‌کوین پس از سقوط به پایین‌ترین سطح خود طی حدود دو سال گذشته، بار دیگر از مرز ۶۰ هزار دلار عبور کرد.

به گزارش تابناک؛داده‌های منتشرشده در بازار رمزارزها نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین در معاملات جمعه با افزایش همراه شد و در مقطعی به حدود ۶۱ هزار و ۴۰۰ دلار رسید. این رمزارز در ابتدای هفته تا محدوده ۵۷ هزار و ۳۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده بود؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت آن طی حدود دو سال گذشته محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی Investing.com ، بیت‌کوین با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۶۱ هزار و ۴۳۱ دلار و ۹۰ سنت رسید و در مسیر ثبت نخستین هفته مثبت خود پس از هفت هفته کاهش متوالی قرار گرفت. برآوردها نشان می‌داد این رمزارز در مجموع هفته حدود ۲.۲ درصد رشد خواهد کرد.

با وجود این بازگشت، تحلیلگران معتقدند هنوز نمی‌توان از پایان روند نزولی بازار سخن گفت. یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بیت‌کوین، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی و خروج منابع مالی از صندوق‌های قابل معامله بورسی مبتنی بر این رمزارز است.

بر اساس گزارش رسانه اقتصادی کره جنوبی، صندوق‌های قابل معامله بورسی بیت‌کوین در آمریکا با خروج سرمایه قابل توجهی مواجه شده‌اند و مجموع خروج خالص سرمایه از محصولات قابل معامله بورسی این رمزارز از چهارم اکتبر به حدود ۴.۹۵ میلیارد دلار رسیده است. این روند می‌تواند یکی از منابع مهم تقاضای نهادی برای بیت‌کوین را تضعیف کند.

از سوی دیگر، افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم تورم در آمریکا و احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست پولی فدرال رزرو نیز بر دارایی‌های پرریسک، از جمله رمزارزها، فشار وارد کرده است. انتظار برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر می‌تواند با بالا بردن هزینه تأمین مالی و جذاب‌تر کردن دارایی‌های کم‌ریسک، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های پرنوسان را کاهش دهد.

در بازار سایر رمزارزها نیز اتریوم در محدوده یک هزار و ۷۰۰ دلار نوسان داشت و بسیاری از دارایی‌های دیجیتال همچنان تحت تأثیر فضای محتاطانه بازار قرار داشتند.

شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها نیز در روز جمعه عدد ۱۰ را ثبت کرد که در محدوده «ترس شدید» قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده تداوم نگرانی سرمایه‌گذاران است.

بر این اساس اگرچه بازگشت بیت‌کوین به بالای ۶۰ هزار دلار می‌تواند نشانه‌ای از افزایش خرید در قیمت‌های پایین‌تر باشد، اما تداوم خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضای نهادی و چشم‌انداز نرخ بهره آمریکا همچنان از مهم‌ترین موانع بهبود پایدار بازار رمزارزها محسوب می‌شوند.

منبع:مهر