به گزارش تابناک؛پنجمین و آخرین روز شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور جام شهدای اقتدار با حضور بهرام قدیمی رئیس فدراسیون، خدادادی معاون سیاسی فرماندار فیروزکوه، حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه، علی آبادی نایب رئیس، اسدی دبیرکل، کتال عضو هیئت رئیسه، ساسان قدیمی مدیر روابط عمومی فدراسیون و امینی رئیس هیئت هاکی استان تهران و با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان رسید و تیم استقلال ایلام در دیدار فینال با نتیجه ۲ بر یک مقابل کارا ماشین آرنا به پیروزی رسید و قهرمان لیگ برتر هاکی سالنی کشور شد و کارا ماشین آرنا در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت.

همچنین در دیدار رده بندی تیم هیات سمنان با پیروزی ۵ بر یک مقابل هیات مرکزی به پیروزی رسید و مدال برنز رقابت‌ها را به دست آورد و هیات مرکزی چهارم شد.

تیم‌های هیئت گلستان، نفت و گاز گچساران، هلال احمر زنجان، هیئت کرمانشاه و صدف تهران نیز به ترتیب با ۲۵، ۱۴، ۱۰، ۷ و ۳ امتیاز در جایگاه پنجم تا نهم رقابت‌ها قرار گرفتند.

نتایج روز آخر رقابت‌ها به شرح ذیل است:

استقلال ایلام ۹-۰ هلال احمر زنجان

کارا ماشین آرنا ۲-۲ هیات سمنان

هیات مرکزی ۵-۰ هیات کرمانشاه

هیات گلستان ۵-۰ صدف تهران

هیات سمنان ۵-۱ هیات مرکزی (رده بندی)

استقلال ایلام ۲-۱ کارا ماشین آرنا (فینال)





منبع:فدراسیون هاکی