استقلال ایلام قهرمان شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور شد
تیم هاکی استقلال ایلام عنوان قهرمانی در شانزدهمین دوره لیگ برتر سالنی آقایان را کسب کرد.
به گزارش تابناک؛پنجمین و آخرین روز شانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی آقایان کشور جام شهدای اقتدار با حضور بهرام قدیمی رئیس فدراسیون، خدادادی معاون سیاسی فرماندار فیروزکوه، حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه، علی آبادی نایب رئیس، اسدی دبیرکل، کتال عضو هیئت رئیسه، ساسان قدیمی مدیر روابط عمومی فدراسیون و امینی رئیس هیئت هاکی استان تهران و با برگزاری دیدار نهایی و رده بندی به پایان رسید و تیم استقلال ایلام در دیدار فینال با نتیجه ۲ بر یک مقابل کارا ماشین آرنا به پیروزی رسید و قهرمان لیگ برتر هاکی سالنی کشور شد و کارا ماشین آرنا در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت.
همچنین در دیدار رده بندی تیم هیات سمنان با پیروزی ۵ بر یک مقابل هیات مرکزی به پیروزی رسید و مدال برنز رقابتها را به دست آورد و هیات مرکزی چهارم شد.
تیمهای هیئت گلستان، نفت و گاز گچساران، هلال احمر زنجان، هیئت کرمانشاه و صدف تهران نیز به ترتیب با ۲۵، ۱۴، ۱۰، ۷ و ۳ امتیاز در جایگاه پنجم تا نهم رقابتها قرار گرفتند.
نتایج روز آخر رقابتها به شرح ذیل است:
استقلال ایلام ۹-۰ هلال احمر زنجان
کارا ماشین آرنا ۲-۲ هیات سمنان
هیات مرکزی ۵-۰ هیات کرمانشاه
هیات گلستان ۵-۰ صدف تهران
هیات سمنان ۵-۱ هیات مرکزی (رده بندی)
استقلال ایلام ۲-۱ کارا ماشین آرنا (فینال)
منبع:فدراسیون هاکی
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