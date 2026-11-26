تکنوتابناک

ویدیویی وایرال شده که نشان می‌دهد به جای گروهی برنامه نویس با هزینه صدها میلیونی، کلیه امور نوشتن یک نرم افزار را چت جی پی ایجنت که در برنامه نویسی ایجنت کدکس به کار می‌رود، انجام می‌دهد. این تصاویر که نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل پشت میزی حتی در کوتاه مدت حذف خواهند شد را می‌بینید.