10 دیدگاه38463 بازدید ثبتشدهفیلم
جنگ افزار
تصاویر خبرساز؛ این موشک ایران 3700 کیلومتر برد دارد؟
تعداد بازدید: ۱۱۴۴۱
رسانههای رژیم صهیونیستی با اشاره به انتشار تصاویر یک موشک سجیل در آران و بیدگل نزدیک اصفهان مدعی شدهاند این موشک سجیل 2 و همان موشک میان برد ایران است. رسانههای غربی در سالهای گذشته در گزارشهایی ترکیب موشک سجیل و موتور سلمان را به عنوان سجیل 2 با طول بیست متر، با برد 3300 تا 3700 کیلومتر با کلاهک 830 تا 900 کیلومتر معرفی کرده بودند که این برد برابر با موشک میان برد است و بخش اعظمی از پایگاههای آمریکا در اروپا و جزایر اقیانوس هند را در بر میگیرد. تصاویری که صهیونیستها به آن استناد کردهاند و مشخصات موشک مورد اشاره سجیل و سلمان را میبینید.
نظرات بینندگان
اینها که لایک منفی میدن اسراییلی هستند؟
بهتره برنامه بریزین محل استقرار دشمن از زمین پیرامون با وسایل ساده سیمی فیبر نوری حمله بشه اسیب ببینه. دیدید وسایل روسی چطور با وسایل ساده اوکراینی جنگنده و بمب افکن و ... نابود شد
خدا قوت دلیر مردان ایران زمین . ماشاه الله .
با سلام دست مریزاد خدا هزارههای بار قوت انشاالله روزی برسر دشمنان خدا و قرآن را با همین موشک از پا درآورید ممنونم
ماشالله خدا حفظتون کنه
خدا قوت
تا کور شود هر انکه نتواند بیند
بنازم
دشمن اصلی و جرار ایران آمریکی جنایتکار و خبیث است و این کشور حداقل ده هزار کیلومتر از ایران فاصله دارد پس برد موشک ایران هم کاملا مشخص است یعنی حداقل ده هزار کیلومتر !
برد موشکها باید به آمریکا برسد
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.