کپی پیوندچاپ3 دیدگاه10275 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم نبض خبرویدیوی بازدید رستم از شهر موشکی را ببینید تعداد بازدید: ۲۷۶۲ تعداد بازدید: ۲۷۶۲ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4203751 | 10275 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۱۳:۳۵ | 23 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن ویدیوی هوش مصنوعی بازدید رستم دستان به همراه سید مجتبی موسوی از شهر موشکی را ببینید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4203751/ گزارش خطا پسندها: 1 اشتراک گذاری برچسبها:هوش مصنوعیویدیونبض خبرشهر موشکیرستمرستم دستانسید مجید موسوی مطالب مرتبطتصاویر نسل تازه لانچرهای موشکی ایران برای جنگ آیندهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰راهبرد ابلاغی رهبر انقلاب به دست دلیرمردان سپاه و ارتش محقق شدهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲هشدار محسن رضایی: شگفتانههای جدید سپاه در راه استتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱سرتیپ حیدری: بزرگترین شگفتی در شهر موشکی نهفته استتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱عکس: رونمایی سپاه از شهر موشکی جدیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان استتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر شهر موشکی که در رسانههای اسرائیل وایرال شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹رونمایی از شهر موشکی جدید هوافضای سپاهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹لحظه قرار دادن نخستین سنگ بنای دکترین دفاعی ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶تصاویر منتسب به پرتاب موشک از شهرهای مختلفتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۳ در انتظار بررسی:۴ غیرقابل انتشار:۵ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ ۱۰:۴۰ +۱ −۱ پاسخ تو رستم تهمتنی،تو شیر پیل افکنیبزن که خوب میزنی.سید مجید عزیز تو خودت رستم زمانی ولی ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۱:۳۹ +۶ −۳ پاسخ عالی بود ایرانی ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ ۲۰:۲۳ +۶ −۳ پاسخ قشنگ بود ... درود و سلام بر سید مجید دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
تو رستم تهمتنی،تو شیر پیل افکنی
بزن که خوب میزنی.
سید مجید عزیز تو خودت رستم زمانی
عالی بود
قشنگ بود ... درود و سلام بر سید مجید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.