دولت استرالیا با طرح ادعای ارتباط دو فرد با ایران و حملات سال ۲۰۲۴ به یک رستوران یهودی در سیدنی و کنیسه‌ای در ملبورن، تحریم‌هایی را علیه آن‌ها اعمال کرد.

به گزارش تابناک؛ پنی وونگ وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای با منتسب دانستن حملاتی در ملبورن به ایران، مدعی شد که دو فرد به نام‌های «زهیر حسیب» و «کاظم حمد» در سال ۲۰۲۴ به یک رستوران یهودیان در سیدنی و یک کنیسه در مبلورن حمله کردند.

به نوشته روزنامه استریت تایمز، وزیر خارجه استرالیا همچنین مدعی شد این تحریم‌های جدید دسترسی افراد به منابع مالی را محدود کرده و توانایی آن‌ها را در جذب نیرو، برنامه‌ریزی و انجام حملات مختل خواهد کرد.

منبع:نورنیوز