به گزارش تابناک؛ حدود دو هفته پیش، ایران‌خودرو فروش ۱۰ هزار دستگاه خودرو را از طریق یک نهاد مالی، بانک شهر، و کنسرسیوم‌های مرتبط آغاز کرد. این خودروساز پیش از توقف عرضه و ورود دستگاه قضایی، تعدادی از خودروها را با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از نرخ بازار فروخت. ایران‌خودرو برای این اقدام به مصوبه چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو استناد کرده و مدعی است مجوز چنین فروشی را داشته است.

با این حال، مقامات وزارت صمت و ایدرو این تفسیر از مصوبه را رد کرده و اعلام کرده‌اند کمیته خودرو مجوزی برای واگذاری‌های زنجیره‌ای خارج از ضوابط و عرضه با قیمت‌های حاشیه بازار صادر نکرده است. وزارت صمت تأکید دارد عرضه خودرو باید با طی فرآیند قانونی، اخذ مجوز از سازمان حمایت و از مسیرهای شفاف انجام شود.

متن مصوبه چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو

درخواست شرکت ایران‌خودرو برای تخصیص خودرو به زنجیره تأمین، به استناد مکاتبه شماره ۱۴۰۵۴۹۰۸۶ مورخ هفتم تیر ۱۴۰۵ این شرکت، با موضوع تسویه بخشی از مطالبات بالای ۹۰ روز قطعه‌سازان از طریق تخصیص خودروهای تولیدی با قیمت کارشناسی یا توافقی، در کمیته خودرو مطرح و به شرح زیر تصویب شد:

تصمیم‌گیری در این خصوص و موارد مشابه به هیأت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو واگذار شود تا هیأت‌مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط و با مسئولیت خود، نسبت به اتخاذ تصمیم و اقدام در این زمینه اقدام کند. اتخاذ تصمیماتی از این قبیل باید به پایداری و رشد تولید منجر شود و نباید برای مشتریان محصولات موردنظر تعهد معوق ایجاد کند. همچنین نباید خللی در عرضه مستمر خودرو برای تنظیم بازار محصولات ایجاد شود. ضمناً مقرر شد شرکت ایران‌خودرو گزارش‌های فصلی درباره عملکرد و تعهدات جاری و معوق، با اشاره به عمق تعهدات شرکت، به کمیته خودرو ارائه دهد.

این مصوبه موضوع تخصیص خودرو برای تسویه بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را مطرح کرده و تصمیم‌گیری درباره آن را به هیأت‌مدیره ایران‌خودرو سپرده است؛ تصمیم‌گیری‌ای که طبق متن مصوبه باید در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط انجام شود. در متن مصوبه، مجوزی برای عرضه خارج از شبکه یا فروش بدون طی فرآیندهای قانونی تصریح نشده است.

توضیحات سخنگوی وزارت صمت درباره مصوبه

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، درباره این مصوبه به خبرنگار فارس گفت: آقای معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرده است که در مصوبه کمیته خودرو چنین مجوزی وجود نداشته است. طبیعی است اگر خودروساز ادعا می‌کند این اقدام بر اساس مصوبه‌ای انجام شده، باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کند و صحت و اعتبار این ادعا نیز از سوی مرجع قضایی بررسی خواهد شد.

صرف طرح یک ادعا نمی‌تواند نشان دهد که اقدام انجام‌شده خلاف مقررات نبوده است. این موضوع باید بر اساس مستندات بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

زارعی همچنین گفت: خودروساز می‌تواند پیشنهادهای مختلفی ارائه کند، اما اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد، موضوع دیگری است. حتی باید بررسی شود که آیا کمیته خودرو اساساً اختیار ورود به چنین موضوعی را داشته یا خیر.

همان‌طور که معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است، ادعای مطرح‌شده درباره وجود مصوبه باید در مرجع قضایی بررسی شود و این مرجع درباره صحت آن اعلام نظر کند.

موضع وزارت صمت درباره ادامه عرضه

سخنگوی وزارت صمت درباره نحوه عرضه خودروها نیز گفت: از نظر وزارت صمت، اصل این عرضه با اشکال مواجه بوده و با مقررات تطبیق نداشته است. طبیعی است اگر خودروسازی بخواهد عرضه جدیدی انجام دهد، باید مطابق روش‌های قانونی و موجود اقدام کند.

هر خودروسازی می‌تواند خودروهای خود را از مسیرهای قانونی عرضه کند؛ برای مثال، مجوزهای لازم را از سازمان حمایت دریافت کند و در سامانه مربوطه عرضه داشته باشد. منظور وزارت صمت، چنین عرضه‌هایی نیست، بلکه روشی که در ماجرای اخیر و درباره عرضه حدود ۱۰ هزار خودرو در نمایشگاه به کار گرفته شده، با فرآیندهای قانونی فروش خودرو مطابقت نداشته است.

اگر این روش ادامه یابد، باز هم خلاف است؛ هرچند با توجه به ورود دادستانی و قوه قضاییه، بعید است چنین روشی دوباره تکرار شود.

اکنون با توجه به ابعاد گسترده این پرونده و تناقض میان استدلال‌های خودروساز و موضع قاطع نهادهای نظارتی، انتظار می‌رود دستگاه قضایی با سرعت و دقت بیشتری ابعاد پنهان این ماجرا را روشن سازد. تعیین تکلیف این پرونده نه تنها برای شفاف‌سازی نحوه تسویه مطالبات زنجیره تأمین و جلوگیری از تکرار چنین رویه‌هایی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند خط بطلانی بر هرگونه تفسیر شخصی از مصوبات دولتی بکشد.

از سوی دیگر، شفاف‌سازی سریع ابعاد این واگذاری و اعلام نتیجه بررسی‌های قضایی، ضامن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و بازار خودرو خواهد بود تا مشخص شود آیا استفاده از ابزارهای مالی و تهاتر با خودرو، فراتر از چارچوب‌های قانونی بوده یا خیر. افکار عمومی و فعالان اقتصادی اکنون چشم‌انتظار تصمیم قاطع دستگاه قضا در این پرونده حساس هستند.

منبع:فارس