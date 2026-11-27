پس از افزایش قیمت ماکارونی تا ۱۵۰ هزار تومان، معاون اول رئیس‌جمهور دستور اصلاح نرخ‌ها را صادر کرد و سقف قیمت هر بسته ۷۰۰ گرمی این محصول را ۹۰ هزار تومان تعیین کرد.

به گزارش تابناک؛قیمت ماکارونی پس از افزایش قابل‌توجه در روزهای اخیر، با دستور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، کاهش یافت و به نرخ قبلی بازگشت.

بر اساس تصمیم اتخاذشده در ستاد تنظیم بازار، حداکثر قیمت هر بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی ۹۰ هزار تومان تعیین شده است و تولیدکنندگانی که محصولات خود را با نرخ‌های بالاتر عرضه کرده‌اند، باید قیمت‌ها را اصلاح کنند.

پیش از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، برخی تولیدکنندگان قیمت ماکارونی را تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش داده بودند. حتی قیمت‌های جدید روی بسته‌بندی برخی محصولات درج شده و این کالاها با نرخ‌های بالاتر وارد بازار شده بودند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش قیمت ماکارونی، به‌عنوان یکی از اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های معیشتی ایجاد کرده بود.

منبع: نورنیوز