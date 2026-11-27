مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: افرادی که با استناد به قولنامه عادی مدعی مالکیت ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری صادر شده است، در مجموع چهار سال فرصت دارند تا ادعای خود را ثبت و در مرجع قضایی پیگیری کنند.

به گزارش تابناک؛مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مهلت‌های قانونی تعیین‌شده برای دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: افرادی که با استناد به قولنامه عادی مدعی مالکیت ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری صادر شده است، در مجموع چهار سال فرصت دارند تا ادعای خود را ثبت و در مرجع قضایی پیگیری کنند.

امید کاظمی جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: افرادی که با استناد به قولنامه عادی مدعی مالکیت ملکی هستند که سند رسمی آن به نام شخص دیگری صادر شده است، باید مطابق مهلت‌های تعیین‌شده در قانون برای ثبت و پیگیری ادعای خود اقدام کنند.

وی افزود: در مرحله نخست، دارنده قولنامه عادی باید ادعای خود را در مهلت دو ساله‌ای که قانون‌گذار تعیین کرده است، در سامانه ثبت ادعا درج کند.

فرصت ۲ ساله دوم برای پیگیری قضایی

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از ثبت ادعا در سامانه نیز از تاریخ درج ادعا، دو سال دیگر به متقاضی فرصت داده شده است تا اقدامات قانونی لازم را که قاعدتاً شامل طرح دعوا در مرجع قضایی است، انجام دهد.

کاظمی تاکید کرد: چنانچه فرد در مهلت مقرر ادعای خود را در سامانه ثبت نکند و در مهلت قانونی بعدی نیز برای پیگیری آن اقدام قضایی انجام ندهد، دیگر ادعای وی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد.

ضرورت اقدام به‌موقع دارندگان اسناد عادی

وی خاطرنشان کرد: دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای باید با توجه به مهلت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده، در زمان مقرر نسبت به ثبت و پیگیری ادعای خود اقدام کنند تا با محدودیت‌های قانونی مواجه نشوند.

منبع:ایرنا