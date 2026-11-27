فیلم «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی، پس از کسب جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان و ورود به رقابت اسکار ۲۰۲۷، حالا در فهرست آثار واجد شرایط رقابت در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هشتاد و چهارمین دوره جوایز گلدن گلوب نیز قرار گرفته است؛ اتفاقی که تازه‌ترین حضور بین‌المللی این فیلم ایرانی را در فصل جوایز سینمایی رقم می‌زند.

به گزارش تابناک؛نشریه ورایتی در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که به فهرست رسمی آثار معرفی‌شده برای بررسی در جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۷ دست یافته است. بر اساس این فهرست، ۴۲ فیلم در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان واجد شرایط رقابت شناخته شده‌اند که «غذای نیمروز» محصول ایران نیز در میان آنها قرار دارد. این فیلم در فهرست منتشرشده از سوی ورایتی در گروه آثار درام معرفی شده است.

قرار گرفتن نام فیلم مجیدی در این فهرست در شرایطی اتفاق می‌افتد که «غذای نیمروز» پیش‌تر با موفقیتی مهم در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان کره جنوبی، توجه محافل سینمایی را به خود جلب کرده بود. این فیلم که نخستین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی جشنواره بوسان تجربه کرد، جایزه بهترین فیلم این رویداد را به دست آورد.

در میان رقبای «غذای نیمروز» در این بخش، چند فیلم از چهره‌های سرشناس سینمای جهان حضور دارند که رقابت را جدی‌تر می‌کنند. از جمله «مینوتور» ساخته آندری زویاگینتسف، کارگردان روس؛ «عشق ممکن» ساخته لی چانگ دونگ، فیلم‌ساز مطرح کره جنوبی؛ «امید» ساخته نا هونگ جین کره‌ای؛ «فیورد» ساخته کریستیان مونجیو، کارگردان برنده نخل طلای کن؛ و «ناگهانی» ساخته ریوسوکه هاماگوچی، برنده اسکار بهترین فیلم بین‌المللی. همچنین «سرزمین پدری» ساخته پاول پاولیکوفسکی، کارگردان برنده اسکار، و «دوست خاموش» ساخته ایلدیکو انیدی نیز از دیگر آثار قابل توجه این فهرست هستند.

«غذای نیمروز» تازه‌ترین ساخته مجیدی، فیلم‌ساز شناخته‌شده ایرانی، داستان معلمی به نام داوود سولان را روایت می‌کند که تنها معلم مدرسه روستاست و پس از سال‌ها فعالیت امیدوار است با استخدام رسمی در آموزش‌وپرورش بتواند خانه‌ای مناسب برای خود و مادرش تهیه کند.

اما زندگی این معلم با مرگ فرد خیری که هزینه تهیه غذای دانش‌آموزان را تأمین می‌کرد، دستخوش تغییر می‌شود. با قطع کمک‌های مالی، شمار زیادی از کودکان دیگر انگیزه‌ای برای حضور در کلاس درس ندارند و تعطیلی مدرسه به خطری جدی تبدیل می‌شود. سولان که نمی‌خواهد دانش‌آموزانش از تحصیل محروم شوند، همراه مادرش به مدرسه نقل مکان می‌کند تا با صرفه‌جویی در هزینه اجاره خانه، غذای کودکان را تأمین کند.

با این حال، تلاش‌های او برای حفظ مدرسه به‌تدریج وارد مسیری پیچیده‌تر می‌شود. افزایش شمار دانش‌آموزان، نیازهای مالی بیشتر و مسئولیت‌هایی که بر دوش او قرار می‌گیرد، معلم را در برابر انتخاب‌های دشوار اخلاقی قرار می‌دهد.

مجیدی در این اثر با بازی محمد رحیمی، بار دیگر به یکی از دغدغه‌های همیشگی سینمای خود، یعنی زندگی کودکان و خانواده‌های محروم، بازگشته است؛ با این تفاوت که روایت تازه او فضایی واقع‌گرایانه‌تر و پیچیده‌تر دارد و شخصیت اصلی را نیز در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که پاسخ‌های ساده و قطعی برای آنها وجود ندارد.

فیلمنامه «غذای نیمروز» را مجیدی با همکاری هومن بهمنش نوشته است. بهمنش علاوه بر مشارکت در نگارش فیلمنامه، مدیریت تصویر‌برداری اثر را نیز برعهده داشته و امیر بنان در مقام تهیه‌کننده با مجیدی همکاری کرده است. این فیلم محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و در مدت‌زمان ۱۳۳ دقیقه ساخته شده است.

«غذای نیمروز» پیش‌تر نیز از مسیر تازه پیش‌بینی‌شده در مقررات آکادمی اسکار، واجد شرایط رقابت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی نودونهمین دوره این جوایز شده بود.

بر اساس مقررات جدید اسکار، فیلم‌های غیرانگلیسی‌زبان علاوه بر معرفی رسمی از سوی کشورها، می‌توانند با کسب برخی جوایز مشخص در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی از جمله بوسان، برلین، کن، ساندنس، تورنتو و ونیز نیز وارد این رقابت شوند. «غذای نیمروز» از جمله آثاری است که با کسب جایزه اصلی بوسان از این مسیر به فهرست آثار واجد شرایط اسکار راه یافته است.

نامزدهای نهایی هشتاد و چهارمین دوره گلدن گلوب هفتم دسامبر ۲۰۲۶ اعلام می‌شوند و مراسم اهدای جوایز نیز دهم ژانویه ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد.

منبع:فارس