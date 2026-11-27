سرمربی پرسپولیس برای افزایش فرصت بازی بازیکنان جوان پرسپولیس، احتمال تغییر پست چند نیمکت‌نشین از جمله علیرضا همایی‌فر و پویا اسمی را بررسی می‌کند.

به گزارش تابناک؛ مهدی تارتار از نمایش چند بازیکن جوان پرسپولیس که در فصل جاری کمتر در ترکیب اصلی قرار گرفته اند، رضایت دارد. با وجود این، ازدحام بازیکنان در خط دفاع و میانه میدان ممکن است او را به استفاده از برخی نفرات در پست‌های متفاوت سوق دهد.

علیرضا همایی فر و پویا اسمی از بازیکنانی هستند که احتمال دارد با جابه جایی در زمین، فرصت بیشتری برای حضور در برنامه‌های تاکتیکی سرمربی پیدا کنند.

تارتار همچنین در نظر دارد یک مهاجم سایه به خط حمله اضافه کند؛ بازیکنی که در صورت نیاز بتواند جای بیفوما یا حتی ارونوف به میدان برود.

منبع: نورنیوز