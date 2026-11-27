پژوهشگران در یک آزمایش بی‌سابقه، سلول‌های بنیادی را مستقیماً به مغز بیماران مبتلا به آلزایمر تزریق کرده‌اند؛ روشی که نتایج اولیه آن از ایمنی درمان و احتمال بهبود حافظه و عملکرد شناختی حکایت دارد.

به گزارش تابناک؛در یک آزمایش بالینی برای نخستین‌بار، سلول‌های بنیادی به مغز بیماران مبتلا به آلزایمر تزریق شده‌اند و نتایج اولیه از ایمنی این روش و احتمال بهبود عملکرد شناختی بیماران حکایت دارد. بیماری آلزایمر عوامل خطر متعددی از جمله کیفیت خواب، وضعیت بینایی، آلودگی هوا، رژیم غذایی، عادت‌های مطالعه، ژنتیک و سلامت روان دارد و همین پیچیدگی باعث شده پژوهشگران از مسیرهای مختلفی برای یافتن درمان آن استفاده کنند. این آزمایش در مرحله نخست کارآزمایی بالینی، با هدایت شرکت دارویی «آر‌بی‌آی» انجام شده و هدف آن بررسی ایمنی و اثربخشی اولیه روشی است که در آن از سلول‌های بنیادی خود بیمار استفاده می‌شود.

در این روش، سلول‌های بنیادی از بافت چربی بدن بیمار استخراج و با استفاده از خانواده‌ای از پروتئین‌ها به نام «دبلیو‌اِن‌تی» تقویت می‌شوند. این پروتئین‌ها پیام‌رسان‌های شیمیایی هستند که می‌توانند سلول‌های دیگر را به رشد و ترمیم تحریک کنند. سپس سلول‌های تقویت‌شده از طریق یک وسیله کاشت‌شده با جراحی در مغز، به حفره‌های حاوی مایع مغزی تزریق می‌شوند. پژوهشگران امیدوارند این سلول‌ها به بازسازی سازوکارهای ترمیمی و پاک‌سازی مغز کمک کنند؛ از جمله با ترمیم سلول‌های عصبی آسیب‌دیده، کاهش التهاب و پاک‌سازی تجمع پروتئین‌های مضر آمیلوئید بتا و تاو که با بیماری آلزایمر ارتباط دارند. به گفته کریستوفر دوما، جراح مغز و بنیان‌گذار شرکت، هدف این روش فقط پاک‌کردن مواد سمی نیست، بلکه اصلاح فرایندهایی است که باعث تولید و تجمع آن‌ها در مغز می‌شوند.

در مرحله نخست این آزمایش، پنج بیمار شرکت داشتند. نتایج نشان داد این روش عارضه جانبی جدی ایجاد نکرده و چهار نفر از پنج شرکت‌کننده نیز نشانه‌هایی از بهبود عملکرد شناختی داشته‌اند. البته هدف اصلی مرحله نخست کارآزمایی‌های بالینی، بررسی ایمنی روش درمانی است و تعداد کم شرکت‌کنندگان به همین دلیل بوده است. دوما با اشاره به نتایج این پژوهش اعلام کرده است که تغییرات امیدوارکننده‌ای در شاخص‌های زیستی بیماری طی ۵۲ هفته مشاهده شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا نیز برای مرحله بعدی این درمان، وضعیت «بررسی سریع» در نظر گرفته تا روند ارزیابی و آزمایش آن با سرعت بیشتری انجام شود.

قرار است در مرحله دوم، این روش روی ۱۱۵ نفر آزمایش و نتایج آن با گروهی که دارونما دریافت می‌کنند مقایسه شود. پژوهشگران در این مرحله، علاوه بر بررسی دقیق‌تر عملکرد مغز و توانایی‌های شناختی بیماران، تأثیر سلول‌های بنیادی تقویت‌شده با پروتئین دبلیو‌اِن‌تی را بر تجمع پروتئین‌های آمیلوئید بتا و تاو ارزیابی خواهند کرد. بر اساس اطلاعات شرکت، این مرحله ممکن است از دسامبر ۲۰۲۶ (آذر و دی ۱۴۰۵) آغاز شود؛ با این حال، برای دستیابی به نتایج قطعی احتمالاً باید چند سال دیگر منتظر ماند. نتایج اولیه این آزمایش در قالب چکیده‌ای علمی در نشریه «آلزایمرز اَند دِمِنشیا» منتشر شده است.

منبع:ساینس آلارت