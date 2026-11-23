کتاب «هم‌نفس مادران» روایت زندگی بانویی است که در جوانی داغ شهادت همسرش را تجربه کرد، اما به‌جای کناره‌گیری، سنگر خدمت به رزمندگان و خانواده‌های شهدا را برگزید.

به گزارش تابناک، کتاب هم نفس مادران، روایت زندگی خانم زیبا کیانی، فعال پشتیبان جبهه و همسر شهید نصرت الله کیانی است که خانم «پریسا مرادی اشکفتی» تحقیق و نگارش آن را بر عهده داشته است که در ۲۸ فصل و با حمایت نشر مرز و بوم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، در ۲۷۰صفحه به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب حکایت زندگی بانوی فداکاری است که در روستای قلعه سرد شهر ایذه استان خوزستان و در خانواده ای مذهبی و مبارز به دنیا می‌آید که بعد از ازدواج با نصرت الله کیانی صاحب سه فرزند پسر می‌شوند و وقتی که جنگ شروع می‌شود خانم زیبا کیانی که همراه با خانواده در خرمشهر زندگی می‌کردند همراه با سه فرزندش به ایذه بر می‌گردند و همسرش به صف مجاهدین برای دفاع از سرزمین خود می‌پیوند و سرانجام نیز بعد از آزادسازی خرمشهر و در عملیات رمضان به شهادت می‌رسد.

بعد از شهادت همسر، زیبا کیانی که به گفته خود جای خالی او را در زندگی خویش بیش از پیش حس می‌کرد اما از تحقق آرزوی همسرش برای شهادت مسرور بود؛ راه او را ادامه داد و در بخش پشتیبانی جنگ و بسیج بانوان برای تامین ملزومات رزمندگان در ایذه دست به کار شد و حرکت بزرگی را در این حوزه درسطح شهر ایجاد کرد. همچنین برای جمع آوری اسناد و آثار باقی مانده از شهدا و تحویل آنان به خانواده هایشان، همراه با گروهی از بانوان عازم مناطق عملیاتی شد که از ثمرات و نتایج آن نیز، شیمیایی شدن و نائل آمدن به افتخار جانبازی بود.

زیبا کیانی در سال ۱۳۶۶ به عضویت سپاه درآمد.خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، یکی از وظایف مهم و مقدس او بود. یکی از ماموریت‌های مهم او همراه با برخی از بانوان همکارش، پیام آوری وضعیت رزمندگان حاضر در جبهه برای بستگانشان اعم از شهادت، مجروحیت و اسارت بود که در این زمینه خاطرات تلخ و شیرین زیادی در کتاب خود نقل کرده است.

زهرا کیانی بعد از جنگ نیز در سنگر جبهه فرهنگی، دست از فعالیت و کوشش بر نداشت و برپایی هیئت‌های مذهبی، دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا، پی گیری حقوق و مزایای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و رزمندگان از جمله اقدامات ارزشمند این بانوی مجاهد بود.

نویسنده کتاب در بخشی از مقدمه این کتاب آورده است:

تعریف خانم زیبا کیانی را شنیده بودم. مدتی با اعضای موسسه شهید یادگار اسکندری ایذه، دنبال زنان فعال و پشتیبان جنگ می‌گشتیم تا باهاشان مصاحبه کنیم. در یک اتفاق غیر منتظره شماره اش را پیدا کرده بودم. دم غروب بود.بهش زنگ زدم.پشت تلفن توی نیم ساعت، تیتروار تمام زندگی اش را گفت.اجازه دادم اشک هایش جاری شود.

با حرف هایش مرا مصمم کرد برای مصاحبه.از فرصت استفاده کردم و نشانی خواستم برای یک دیدار. «خودم خبرت می‌کنم» شد جواب آخر.روز بعد تماس گرفتم:«حاج خانم چی شد بیایم؟» جواب منفی بود.پس فردا تماس گرفتم، باز هم قبول نکرد.تماس پشت تماس.

عصر شهریور ۱۴۰۰ بود.اسم حاج خانم کیانی افتاد روی گوشی ام.خودش بود.با همان تن صدای مخصوصش گفت:«فردا صبح می‌تونم در حد یک ساعت صحبت کنم. بعدش کار دارم.

ساعت هشت صبح بود.شروع کردیم به صحبت.گفت:«برو از همسایه‌ها و مردم بپرس.من که نمی‌تونم از خودم بگم چه کار کردم.» گفتم: حالا تمنا می‌کنم به خاطر خدا بگو. سرش را انداخت پایین. سعی کردم با یک خنده جمع کنم و زیاد کشش ندهم، ولی باز امتناع کرد و گفت: خیلی‌ها مثل تو اومدن و رفتن و واسه شهدا کاری نکردن.توی خبرگزاری‌ها حرفام رو گفتم.برو اونجا بخون.

دو شرط و یک قول بود که قبول کردی حرف بزنی: شرط اول اینکه اگر از ابتدا تا انتهای کار متوجه شدی که کار برای شهدا نیست، دیگر اجازه گفت و گو نمی‌دهی و شرط دوم اینکه در نهایت هرچه خواست چاپ شود با رضایت شما باشد.

شهریور بود. باد داغ و شلاقی ایذه می‌زد زیر چادرم. هر صبح سوار تاکسی می‌شدم بروم برای مصاحبه. چشمانم به صفحه موبایل بود برای مرور سوالاتی که می‌خواستم بپرسم. می‌آمدم توی خانه ای که بوی دعا و روضه می‌داد.چای و میوه آماده روی میز بود.با تک تک خاطرات خندیدی و خندیدیم.اشک ریختی و قطرات خیس چشمانم غلت می‌خورد زیر ماسکم و شور و شیرین می‌شد درهم.

چند روزی از اولین دیدارمان در تابستان نگذشته بود که وارد پاییز شدیم و خش خش برگ‌های پاییز زیر کتانی هایم مرا سمت تو مشتاق‌تر و رقیق‌تر می‌کرد.تنها نوبت دکتر بود که مصاحبه را به تاخیر می‌انداخت یا آن سرفه‌های اثر شیمیایی که به قول خودت یادگار جنگ بود.

به سوز سرمای بهمن ایذه رسیده بودیم و قطرات باران خیس می‌کردند زمین را. حواست بود هر آنچه دیدی بگویی، عین حقیقت.اگر یک کلمه هم شنیده بودی تاکید می‌کردی این را من ندیدم‌ها! فقط شنیدم و تاکید داشتی اسم شهدا را بیاوری و بگویی در دل کوه‌ها و روستاها چه جوانانی رفتند و فدا شدند.

روز آخر مصاحبه مان فرا رسید.نیم ساعت اولین صحبت تلفنی مان کجا و هفتاد ساعت آخر کجا؟! تو رفتی برای عمل واریس پا. من هم از جنوب رفتم شمال برای تحصیل.روزها توی آزمایشگاه روی پایان نامه کار می‌کردم و شب‌ها تدوین خاطراتت را جلو می‌بردم.خاطراتی که آن قدر خوب و کامل گفته بودی که به هیچ تکمیلی نیاز نبود.

برش هایی از کتاب:

مادرانی که بیمار بودند، همراهشان می‌رفتم بیمارستان اهواز.مادر شهیدی سرطان داشت.حالش خیلی بد بود.شیمی درمانی می‌شد.یک سوزن که بهش می‌زدند تا بیست و چهار ساعت قرنطینه بود.شب می‌رفتم اطلاعات سپاه اهواز، صبح می‌رفتم دنبالش می‌بردمش ایذه. با اینکه سنم کم بود.کوچک همه، ولی بزرگ بودم. بیست و یک سال بودم که همسرم را از دست دادم.شدم مامن و مونس و هم نفس مادران و همسران شهدا.

امام که رحمت خدا رفت، یک دوره مددکاری سه ماهه اهواز داشتیم که کردند چهل و پنج روز که بخورد به چهلم و تمام شود.بچه‌ها خانه خواهرم بودند.شب‌ها می‌رفتم پیش بچه‌ها، روزها سر کلاس بودم.دوستم مرضیه رامهرمزی بود.صدای خیلی خوبی داشت و از سوز دل مداحی می‌کرد. سر کلاس جفت هم می‌نشستیم.یک روز گفت: بیا بریم تا شوهرم رو نشونت بدم. گفتم: وا، مرضیه آخه برای چی باید بیام؟ گفت: نه، اصلا بیا بریم می‌خوایم یه دوری بزنیم.آقای کریمی می‌رسونت خونه خواهرت.رفتم دیدم همسرش جانباز قطع نخاع است.معرفی ام کرد: ایشون همسره شهیده و سه پسر داره.آقای کریمی آنجا آشنا درآمد که با نصرت توی عملیات بودند.دیگر هر روز می‌آمد دنبال مرضیه، من را هم می‌رساند خانه خواهرم.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین(س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا و به پاس مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های خالصانه مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب علیه ملت قهرمان و شهید پرور ایران، این کتاب را که نمونه ای کوچک از فداکاری‌های همسران شهدا در جهت اعتلای آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی است، معرفی می‌کند، ؛ باشد که الگویی باشد برای برای نسل جوان و دختران ایرانی.