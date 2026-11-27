بر اساس جدیدترین اظهارنظرها و مفاد قانونی، با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تعویق برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تکلیف دوره ششم این شوراها مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، وزارت کشور اعلام کرده است که در صورت عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، فعالیت شوراهای دوره ششم به پایان رسیده و شوراهای مربوطه منحل خواهند شد.

جزئیات حقوقی و اقدامات وزارت کشور

مطابق با توضیحات ارائه‌شده سخنگوی وزارت کشور و بر پایه ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، در صورت عدم برگزاری انتخابات، شورای مربوطه منحل می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت کشور از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، با تعیین سرپرست، مسئولیت اداره امور شهری را بر عهده خواهد گرفت. این اقدام تا زمان آغاز به کار شوراهای دوره جدید و تحت نظارت ادامه خواهد یافت تا از ایجاد خلأ قانونی جلوگیری شود.

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بر اساس قوانین، انتخابات شوراها باید پیش از پایان سال جاری برگزار شود و قانونگذار امکان برگزاری آن را در هر استانی که شرایط فراهم باشد، مجاز دانسته است. با این حال، در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی (شرایط جنگی) امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، ماده ۱۲۷ قانون اجرا می‌شود و وزارت کشور به عنوان قائم‌مقام، مسئولیت شوراهایی را که امکان تشکیل آن‌ها فراهم نیست بر عهده می‌گیرد.

مطالبه عمومی و نظرات کاربران فضای مجازی

بررسی نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده یک مطالبه جدی و قابل تأمل است. کاربری در این باره نوشته است که در شرایط فعلی، در اختیار گرفتن امور شوراها توسط وزارت کشور می‌تواند راهگشا باشد و از هرج و مرج جلوگیری کند.

کاربر دیگری با انتقاد از عملکرد شوراهای فعلی نوشته است: «بساط دلال‌بازی‌ها و واسطه‌گری در شوراها باید جمع شود.» او تأکید کرده که در شرایط جنگی، اولویت باید رفع مشکلات معیشتی و مدیریت بهینه شهر باشد، نه بازی‌های سیاسی و جناحی.

نکته جالب توجه در فضای مجازی، تأکید چشمگیر کاربران بر «برچیده شدن کل شوراها از مدیریت شهری» است. کاربری در این رابطه نوشته است که اگر هدف اصلاح روند و حل مشکلات است، این تغییرات باید اساسی باشد و صرفاً به تغییر افراد بسنده نشود.

امکان‌سنجی برگزاری انتخابات در شرایط جنگی

با وجود تعویق ایجادشده، این استدلال مطرح می‌شود که اصولاً می‌توان در این شرایط نیز انتخابات را برگزار کرد. تجربه کشورهای متخاصم که درگیر با ایران هستند نشان می‌دهد آن‌ها انتخابات‌های خود را در بحبوحه جنگ برگزار کرده‌اند و این موضوع چندان اثری بر وضعیت کلی کشور ندارد.

برگزاری انتخابات شوراها می‌تواند به عنوان یک راهکار قانونی و مردمی، مشروعیت مدیریت شهری را حفظ کند. بنابراین، تعویق انتخابات نباید بهانه‌ای برای تعطیلی کامل مشارکت مردمی شود، بلکه مسئله اصلی و فوری، بازگشت مدیریت شهری به وزارت کشور به عنوان یک راهکار قانونی برای پر کردن خلأ ناشی از انحلال شوراهاست تا در زمان مناسب و با رعایت ملاحظات امنیتی، انتخابات در اسرع وقت برگزار شود.

تدبیر آتی

در حال حاضر، مسئله اصلی و فوری، بازگشت مدیریت شهری به وزارت کشور به عنوان یک راهکار قانونی برای پر کردن خلأ ناشی از انحلال شوراهاست. این اقدام باید با هدف برگزاری انتخابات در زمان مناسب و با رعایت ملاحظات امنیتی انجام شود.

در عین حال، باید به این نکته توجه داشت که مطالبه عمومی در فضای مجازی نه تنها بر تعویق انتخابات، بلکه بر ضرورت اصلاح ساختاری و حذف واسطه‌گری از مدیریت شهری تأکید دارد و برگزاری انتخابات در شرایط جنگی، امری غیرممکن نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی و مدیریت هوشمندانه است.