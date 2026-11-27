به گزارش ایرنا؛کمیته‌فوتسال و فوتبال ساحلی AFC امروز(جمعه) در چهارمین نشست خود در فانگ‌نگای تایلند فهرست پیشنهادی فدراسیون‌های میزبان آینده را معرفی کرد و نقشه‌راهی روشن برای رقابت‌های شاخص فوتسال قاره ترسیم کرد.

این نشست در آستانه‌ی فینال جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا (تایلند ۲۰۲۶) برگزار شد. مهدی تاج نایب رئیس ایرانی کنفدراسیون و رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون فوتبال تایلند به‌خاطر توانایی‌های برجسته‌اش در میزبانی عمیقا قدردانی کرد و به چهار تیمی که شایسته‌حضور در نیمه‌نهایی پرانتظار شدند، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها را گفت.

پس از ارزیابی دقیق پیشنهادهای ارسال‌شده، فدراسیون فوتبال قرقیزستان (KFU) به‌عنوان میزبان جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۸ AFC برگزیده شد و افزون بر این، فدراسیون فوتبال چین برای میزبانی دورهٔ ۲۰۳۰ برگزیده شد.

چین همچنین میزبان برترین استعدادهای فوتسال بانوان قاره خواهد بود؛ بر این اساس کمیته میزبانی جام ملت‌های فوتسال زنان آسیا ۲۰۲۸ AFC را به فدراسیون فوتبال چین واگذار کرد.

کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این جلسه همچنین گزارش‌های جامعی درباره‌رشد سریع داوران آسیایی دریافت کرد. از مهم‌ترین دستاوردهای مطرح‌شده می‌توان به برگزاری موفق سمینار داوران نخبه‌ی فوتسال ۲۰۲۶ AFC ، سمینار داوران فوتبال ساحلی ۲۰۲۶ AFC و دوره‌ی صدور گواهینامه‌ی مدرسان داوری ۲۰۲۶ AFC اشاره کرد. افزون بر این، گزارشی درباره‌ی روند پیشرفت نخستین گروه شرکت‌کنندگان در آکادمی نخبه‌ی داوری AFC نیز به کمیته ارائه شد.

کمیته علاوه بر سازماندهی مسابقات، با رضایت بر تعهد مستمر AFC به رشد فنی تأکید کرد و از اجرای موفق کارگاه‌های تخصصی با هدف توسعه‌ی دوره‌های سطح بالاتر یاد کرد. این کارگاه‌ها شامل کارگاه آمادگی جسمانی فوتسال، کارگاه دروازه‌بانی فوتسال، کارگاه فنی فوتبال ساحلی و سمینار مربیان فنی فوتسال هستند.

برای حفظ این شتاب آموزشی گروه‌های کاری تخصصی جدیدی در همین حوزه‌های اصلی تشکیل شده‌اند. هدف آن‌ها به‌روزرسانی فعال سرفصل‌های موجود و طراحی دوره‌های جدید برای ارتقا استانداردهای مربیگری در سراسر قاره است.

منبع:کنفدراسیون فوتبال آسیا