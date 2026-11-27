به گزارش تابناک؛ رئیس فدراسیون والیبال،‌میلاد تقوی درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال اظهار داشت: جلساتی برای بررسی گزینه‌ها برگزار شده و باید با توجه به شرایط فعلی کشور، واقع‌بینانه تصمیم بگیریم. منطقی است که به دلیل شرایط جنگی و اقتصادی، شاید نتوانیم ایده‌آل‌ترین گزینه را جذب کنیم. به همین دلیل باید اولویت‌بندی داشته باشیم و مشخص کنیم اگر امکان جذب گزینه ایده‌آل فراهم نشد، چه خطوط قرمزی را نباید در قرارداد با سرمربی آینده نادیده بگیریم.

گزینه داخلی منتفی نیست

وی درباره احتمال انتخاب سرمربی ایرانی نیز گفت: گزینه داخلی منتفی نیست. با توجه به شرایط، اگر نتوانیم به هر دلیلی سرمربی خارجی جذب کنیم، به هر حال تیم ملی باید سرمربی داشته باشد. در حال حاضر همه گزینه‌ها روی میز هستند و هیچ مسیری را از پیش نبسته‌ایم.

انتخاب سرمربی تا پایان دی

رئیس فدراسیون والیبال درباره زمان نهایی شدن انتخاب سرمربی جدید تصریح کرد: امیدواریم تا پایان آذرماه به جمع‌بندی نسبتاً قطعی برسیم و حداکثر تا پایان دی‌ماه سرمربی جدید تیم ملی را معرفی کنیم.

سرمربی بلژیکی در رادار فدراسیون

تقوی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور ویتالی هاینن، سرمربی ۵۷ بلژیکی که سابقه هدایت آلمان، لهستان و چین را در کارنامه دارد، در رأس کادر فنی تیم ملی گفت: هاینن جزو گزینه‌های روی میز است و حتماً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.





منبع:فارس