بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، شاهد رشد ۲۸۲ هزار واحدی شاخص کل و ثبت بازدهی ۳.۴ درصدی بود تا این نماگر در سطح ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار واحد به کار خود پایان دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سهام در هفته‌ای که گذشت، تصویری متفاوت از خود به نمایش گذاشت. در حالی که شاخص‌های اصلی در مسیر صعودی حرکت کردند، جریان نقدینگی نشان داد که معامله‌گران با وسواس بیشتری میان گروه‌ها جابه‌جا می‌شوند. در این گزارش، نگاهی دقیق به این جابه‌جایی‌ها و جایگاه بورس در کنار سایر بازارهای دارایی داریم.

عملکرد شاخص‌ها؛ قدرت‌نمایی نمادهای کوچک

شاخص کل بورس با صعود ۲۸۲ هزار واحدی (معادل ۳.۴ درصد رشد هفتگی) ، به محدوده ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار واحد رسید. بازدهی ۸.۲ درصدی ماهانه برای شاخص کل، در برابر رشد ۷.۴ درصدی هفتگی و ۱۷.۱ درصدی ماهانه شاخص هم‌وزن، نشان می‌دهد که موتور محرک بازار در هفته‌های اخیر، نه در نمادهای بزرگ شاخص‌ساز، بلکه در شرکت‌های کوچک‌تر بوده است. فرابورس نیز با رشد ۷.۷ درصدی در هفته و ۱۵.۳ درصدی در ماه، نشان داد که همچنان مقصد جدی سرمایه‌گذاران است.

جزئیات دقیق ورود و خروج پول در میان گروه های بورسی

بازار در هفته‌ای که گذشت، شاهد ورود بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان (همت) نقدینگی حقیقی بود. به گونه ای که برترین گروه‌ها جذب‌کننده پول شامل صندوق‌های طلا (۱.۵ همت)، فلزات (۱.۵ همت) ، صندوق‌های سهامی (۱.۵ همت) ، شیمیایی‌ها (۱.۲ همت) ، مهندسی (۷۵۰ میلیارد تومان) و صندوق‌های نقره (۷۱۹ میلیارد تومان) بود و نمادهای برتر در ورود پول نیز شامل نماد «آب» (۱.۲ همت) ، «فملی» (۶۸۳ میلیارد تومان) ، «شسپا» (۵۰۹ میلیارد تومان) و «میدکو» (۴۵۵ میلیارد تومان) بود.

در سوی دیگر، خروج پول با مجموع بیش از ۲.۷ هزار میلیارد تومان در طول هفته، نسبت به میزان ورود پول بسیار کمتر بود. به گونه ای که گروه‌های صندوق‌های اهرمی (۸۰۵ میلیارد تومان) ، گروه نفت و پتروشیمی (۴۲۸ میلیارد تومان) ، صندوق‌های درآمد ثابت (۴۱۴ میلیارد تومان) ، دارویی (۳۸۱ میلیارد تومان) و بانکی (۱۵۹ میلیارد تومان) در صدر بیشترین خروج پول بودند. همچنین نمادهای «شپدیس» (۱ همت) ، «شپنا» (۷۵۹ میلیارد تومان) ، «شتران» (۶۱۷ میلیارد تومان) ، «پالایش» (۴۴۱ میلیارد تومان) و «وبملت» (۴۰۱ میلیارد تومان) در میان بشترین خروج نقدینگی هفتگی بودند.

بیشترین بازدهی مثبت در میان دارایی ها

واقعیت غیرقابل‌انکار هفته، برتری محسوس بازارهای موازی نسبت به سهام بود. دلار با ۸.۵ درصد رشد، تتر با ۷.۸ درصد، اونس نقره با ۷.۲ درصد، طلای ۱۸ عیار با ۶.۲ درصد و سکه با ۶.۱ درصد رشد، همگی بورس را پشت سر گذاشتند. تنها بیت‌کوین با افت ۵.۶ درصدی در این هفته منفی بود. این شکاف بازدهی نشان می‌دهد که بورس برای همراهی با تورمِ دلار، نیازمند تزریق نقدینگی پایدارتر است.

چشم‌انداز؛ عبور از ارزندگی به سمت واقعیت

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با تأکید بر ارزندگی فعلی بازار معتقد است: با وجود رشد نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها، همچنان می‌توان بازار سهام را از منظر ارزش‌گذاری جذاب ارزیابی کرد. نسبت P/E بازار که در ابتدای سال جاری و در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه در محدوده ۶ واحد قرار داشت، اکنون در سطوح بالاتری قرار دارد. با این حال، انتظار می‌رود نسبت‌های P/E گذشته‌نگر و آینده‌نگر شرکت‌ها، با توجه به انتقال تدریجی آثار تورم به عملکرد عملیاتی آنها، در ادامه کاهش پیدا کند. بر اساس آمار و ارقام و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، بازار سرمایه همچنان از سطح مناسبی از ارزندگی برخوردار است. آقابزرگی با اشاره به روند شاخص کل در ماه‌های آینده تاکید دارد: نباید انتظار داشت بورس با همان شتاب سه تا چهار ماه نخست سال جاری رشد کند، اما به اعتقاد من حرکت شاخص به سمت محدوده ۱۰‌میلیون واحد تا قبل از پایان سال دور از دسترس نیست و بازار می‌تواند با اطمینان در این مسیر حرکت کند.



