بورس تهران در نخستین روز آذرماه با رشد شاخص ها توانست روز منفی گذشته را جبران کند و با ورود ۴ همت پول حقیقی، روزی سبز و پررونق را به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران پس از افت روز گذشته، امروز شنبه اول آذرماه روند صعودی به خود گرفت و اکثر شاخص‌های بورسی با افزایش روبه‌رو شدند.

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با رشد ۶۴ هزار و ۳۷۳ واحدی، معادل ۰.۷۸ درصد افزایش یافت و در سطح ۸ میلیون و ۳۲۷ هزار واحد قرار گرفت. با این صعود، بازدهی یک‌ماهه و دوماهه شاخص کل به ترتیب به ۱.۹ و ۱۶.۲ درصد رسید تا وضعیت کلی بازار در محدوده‌های مثبت تثبیت شود.

همچنین شاخص هم‌وزن نیز مانند روز گذشته صعودی بود و با افزایش بیش از ۴۲ هزار واحدی، به سطح ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید. این موضوع نشان می‌دهد که رشد امروز بازار تنها محدود به چند نماد بزرگ نبوده و کلیت بازار با تقاضا همراه بوده است.

رشد ارزش معاملات و ورود پول حقیقی

روند مثبت بازار امروز با ثبت بیش از ۸۶۷ هزار معامله به ارزش تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان همراه شد. ارزش کل بورس تهران نیز در پایان نخستین روز از آذرماه به بیش از ۲۹ هزار همت معادل ۱۰۸ میلیارد دلار رسید.

آمار تابلو نشان می‌دهد که امروز ۸۱ درصد نمادها (معادل ۷۸۲ نماد) در محدوده مثبت معامله شدند و تنها ۱۹ درصد بازار (۱۷۸ نماد) منفی کار را به پایان رساندند. در بخش سفارش‌ها نیز کفه ترازو به سمت خریداران سنگینی کرد؛ ارزش سفارش‌های خرید به ۷.۸ همت و ارزش سفارش‌های فروش به ۱.۵ همت رسید. در نهایت، این شرایط به ورود ۴ همت پول حقیقی به معاملات خرد بازار منجر شد.

پیشران‌های بازار و مسیر حرکت نقدینگی

بررسی معاملات امروز حاکی از آن است که نمادهای فملی، فولاد، تابان، وبملت، وغدیر و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند. همچنین لقب نمادهای پرتراکنش بازار نیز به فملی، تاصیکو، شتبریز، فولاد و شپنا رسید.

در بخش جذب نقدینگی حقیقی، گروه فلزات با ۷۵۰ میلیارد تومان در صدر ایستاد. پس از آن، صندوق‌های بخشی (۶۰۳ میلیارد تومان) ، صندوق‌های سهامی (۳۱۹ میلیارد تومان) ، شیمیایی (۲۳۸ میلیارد تومان) ، دارویی (۲۳۶ میلیارد تومان) ، خودرو (۲۱۲ میلیارد تومان) ، نفتی (۲۰۴ میلیارد تومان) و صندوق‌های طلا (۱۷۵ میلیارد تومان) بیشترین ورود پول را ثبت کردند. در سطح نمادها نیز فملی، پالایش و شسپا بیشترین جذب نقدینگی را داشتند.

در مقابل، گروه‌های عرضه برق با ۱۴۴ میلیارد تومان، صندوق‌های درآمد ثابت با ۱۰۲ میلیارد تومان و کانه فلزی با ۸۷ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند و نمادهای مبین، فزر، تابان، شپنا و پی پاد در صدر خروج نقدینگی ایستادند.



