بورس تهران هفته منتهی به نیمه آبان را با افت ۰.۷ درصدی شاخص کل و رشد ۰.۹ درصدی شاخص هم‌وزن به پایان رساند. در این هفته، صندوق‌های درآمد ثابت بیشترین ورود پول را داشتند و گروه‌های فلزی و نفتی در صدر خروج پول قرار گرفتند.





به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بورس تهران هفته منتهی به نیمه آبان ۱۴۰۵ را با افت شاخص کل و رشد شاخص هم‌وزن پشت سر گذاشت. شاخص کل در این مدت حدود ۵۵ هزار واحد کاهش یافت و به سطح ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار واحد رسید؛ افتی که بازدهی هفتگی این نماگر را به منفی ۰.۷ درصد رساند. در مقابل، شاخص هم‌وزن ۰.۹ درصد افزایش یافت تا دو شاخص اصلی بازار مسیر متفاوتی داشته باشند.

این تفاوت در عملکرد ماهانه نیز دیده می‌شود. از نیمه مهر تا نیمه آبان، شاخص کل ۱.۷ درصد رشد کرد، اما بازدهی شاخص هم‌وزن به ۸ درصد رسید. جلوتر بودن هم‌وزن در هر دو بازه نشان می‌دهد عملکرد سهام بازار با تصویری که شاخص کل ارائه می‌کند، یکسان نبوده است. همچنین بازدهی یک‌ساله شاخص کل تا نیمه پاییز ۱۴۰۵، مثبت ۱۴۵.۴ درصد ثبت شده است.



ورود و خروج پول در کدام گروه‌ها بیشتر بود؟

در معاملات هفته گذشته، گروه صندوق‌های درآمد ثابت با ۹.۱ همت، گروه صندوق‌ها با ۷.۳ همت و صندوق نقره با ۶۴۶ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول را داشتند. بر اساس آمار ارائه‌شده، در مجموع بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان ورود پول به گروه‌های دارای ورود پول ثبت شد. در مقابل، مجموع خروج پول از گروه‌های بورسی نیز حدود ۱۲ همت بود. بنابراین، رقم ورود پول به‌تنهایی بیانگر خالص جریان پول در کل بازار نیست.

در میان نمادها نیز نور با ۲.۴ همت، انتخاب با ۳۵۵ میلیارد تومان و سیمکات با ۲۹۵ میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی هفتگی را ثبت کردند.



در سمت خروج پول، گروه فلزات با ۲.۶ همت و گروه نفتی با ۲.۱ همت در صدر بودند. صندوق طلا نیز خروج ۱.۸ همتی داشت. پس از آن، دارویی‌ها با ۹۰۰ میلیارد تومان، بانک‌ها با ۷۵۰ میلیارد تومان و خودرویی‌ها با ۳۹۷ میلیارد تومان قرار گرفتند.







ورود پول ماهانه به صندوق طلا/ خروج پول از بانک ها

آمار ماهانه نیز از ورود ۲۱.۸ همت به صندوق‌های درآمد ثابت، ۶.۳ همت به صندوق طلا و ۱.۱ همت به صندوق نقره حکایت دارد. به این ترتیب، صندوق طلا با وجود خروج پول هفتگی، در مجموع یک ماه همچنان ورود پول داشته است. در همین بازه، بانک‌ها ۶.۹ همت، فلزات ۶.۸ همت، شیمیایی‌ها ۴.۸ همت، دارویی‌ها ۳.۵ همت و خودرویی‌ها ۲.۱ همت خروج پول ثبت کردند.



ارزش بازار و سهام شناور شرکت‌ها

در فهرست ارائه‌شده از شرکت‌های با ارزش بازار بالای ۱۰۰ همت، فملی با ۴۱۸۹ همت در صدر قرار دارد. پس از آن، فارس با ۱۷۷۳.۸، فولاد با ۸۳۰.۱، شپنا با ۷۳۲.۶ و تابان با ۶۹۸.۴ همت قرار گرفته‌اند. ارزش بازار شستا نیز ۵۳۳.۳، شبندر ۵۰۷.۷، وبملت ۴۸۱.۶ و تاپیکو ۴۵۲.۲ همت گزارش شده است.

درصد سهام شناور، سهمی از سهام شرکت است که در اختیار سهامداران راهبردی نیست و قابلیت معامله بیشتری در بازار دارد. این نسبت برای فملی ۴۰.۹، فارس ۳۲.۹۵، فولاد ۵۳.۵۲، شپنا ۳۴.۱۲ و تابان ۶.۱۵ درصد بوده است. درصد شناوری شستا نیز ۱۱.۵۱، شبندر ۳۰.۳۷، وبملت ۴۶.۷۶ و تاپیکو ۱۱.۲۴ درصد گزارش شده است. در میان این شرکت‌ها، فولاد بالاترین و تابان پایین‌ترین درصد شناوری را دارند.



نمادهای پربازده و کم‌بازده هفته

در جدول بازدهی هفتگی، پیشران، بیوتیک، سیمکات و شتبریز هرکدام با بازدهی مثبت ۱۶ درصدی در صدر قرار گرفتند. در مقابل، ثغرب، ولملت و کسعدی هرکدام بازدهی منفی ۱۴ درصدی داشتند. بازدهی کی‌بی‌سی، داسوه، غناب و خیمن نیز هرکدام منفی ۱۳ درصد ثبت شد.

در مقایسه دارایی‌ها، اونس پلاتین با رشد ۶.۶ درصد و اونس نقره با رشد ۵.۹ درصد، بالاترین بازدهی هفتگی را داشتند؛ درحالی‌که صندوق طلا با افت ۲.۸ درصدی، کمترین بازدهی را ثبت کرد. در مجموع، افت شاخص کل در کنار رشد هم‌وزن و ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت، نشان‌دهنده تفاوت عملکرد بخش‌های مختلف بازار در هفته گذشته است.

