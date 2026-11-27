مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ثبت ۶ مورد مسمومیت الکلی جدید طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون، شمار کل مسمومیت‌های گزارش‌شده در استان به ۳۱ نفر رسیده است.

به گزارش تابناک؛ فرشاد ارغوانی امروز جمعه با بیان اینکه تمام ۳۱ نفر مسموم الکلی، مرد بوده‌اند، اظهار کرد: این آمار، ضرورت توجه جدی به پیامدهای مخاطره‌آمیز مصرف بی‌رویه الکل را یادآور می‌شود.

وی افزود: ۱۷ مورد از مسمومیت‌ها مربوط به سنندج، ۶ مورد سقز، سه مورد سروآباد، ۲ مورد دهگلان، ۲ مورد بیجار و یک مورد کامیاران گزارش شده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شفاف‌سازی در مورد ماهیت این موارد، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از این مسمومیت‌ها ناشی از مصرف بیش از حد الکل است و تنها به مصرف الکل متیلیک (متانول) مربوط نمی‌شود؛ با این حال، هر ۲ نوع مصرف می‌تواند عوارض جدی و تهدیدکننده حیات ایجاد کند.

ارغوانی با تأکید بر اهمیت تشخیص به‌موقع، علائم هشداردهنده را خواب‌آلودگی غیرطبیعی، تهوع، استفراغ مکرر، تشنج و اختلالات تنفسی اعلام کرد.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده این نشانه‌ها، باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت؛ حتی در صورت خفیف بودن علائم، نباید به درمان‌های خودسرانه متوسل شد، زیرا وضعیت فرد ممکن است در مدت کوتاهی وخیم‌تر شود.

ارغوانی با توصیه به خانواده‌ها برای نظارت و پیشگیری، بر لزوم پرهیز از مصرف مشروبات الکلی جهت حفظ سلامت فردی و اجتماعی تأکید کرد.

منبع: ایرنا