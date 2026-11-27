به گفته روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز دو فروند نفتکش در تلاش برای عبور مخفیانه در شمال جزیره غنم و از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بودند که یکی از آنها با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و نفتکش دیگر که آن را همراهی می‌کرد مجبور به بازگشت شد.

به گزارش تابناک؛روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، صبح امروز دو فروند نفتکش در تلاش برای عبور مخفیانه در شمال جزیره غنم و از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بودند که یکی از آنها با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و نفتکش دیگر که آن را همراهی می‌کرد مجبور به بازگشت شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند، تعداد نفتکش‌های متخلف برای عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز طی روز‌های گذشته به شدت روند کاهشی داشته و این نشان از اقتدار و حاکمیت مطلق نیروی دریایی سپاه به شرق و غرب تنگه هرمز است.

منبع: سپاه نیوز