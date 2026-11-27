رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی کشور در روز‌های جمعه و شنبه، ۶ و ۷ آذر خبر داد.

به گزارش تابناک؛سردار سیاوش محبی روز جمعه در تشریح جزئیات محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: با هدف مدیریت ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، محدودیت‌هایی در محور‌های کرج-چالوس، هراز و فشم اعمال خواهد شد که اجرای برخی از آنها به شرایط ترافیکی و تشخیص مأموران پلیس راه بستگی دارد.

وی افزود: روز جمعه ۶ آذرماه از ساعت ۱۴، تردد خودرو‌ها در آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال برای وسایل نقلیه‌ای که مقصد آنها چالوس است، ممنوع است همچنین از ساعت ۱۵، مسیر از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶، تردد خودرو‌ها از مرزن‌آباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یکطرفه اجرا می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از پایان طرح، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به حالت دوطرفه بازمی‌گردد؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر محدودیت یک‌طرفه وجود دارد.

محبی درباره محدودیت‌های محور هراز نیز گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت، به‌استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، روز جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع است.

وی اضافه کرد: در صورت افزایش حجم تردد و سنگین شدن بار ترافیکی، با تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور فشم نیز اظهار کرد: روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدوده انتهایی این محور از حوالی پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم یک‌طرفه خواهد شد.

محبی با اشاره به محدودیت‌های روز شنبه ۷ آذرماه گفت: در محور کرج-چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت تردد مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال می‌شود. در محور هراز نیز متناسب با شرایط ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در دستور کار قرار دارد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند و با مدیریت زمان سفر، رعایت فاصله طولی، پرهیز از سبقت غیرمجاز و حرکات پرخطر و توجه به دستورات مأموران پلیس راه، از بروز حوادث و اختلال در تردد سایر مسافران جلوگیری کنند.

منیع: پلیس راهور