به گزارش تابناک؛دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام حمایت از تلاش‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، برای تقویت حاکمیت دولت مرکزی، مقابله با قاچاق نفت و فساد و قرار گرفتن تمامی سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت، بر ضرورت استقلال سیاسی بغداد تأکید کرد.

ترامپ در پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «ما از تلاش‌های نخست‌وزیر عراق برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر این کشور، توقف قاچاق نفت عراق، پایان دادن به فساد و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که واشنگتن از تلاش‌های الزیدی برای ساختن عراقی متحد، قدرتمند و برخوردار از رونق اقتصادی حمایت می‌کند؛ کشوری که تصمیم‌های سیاسی خود را مستقلاً اتخاذ کند.

اظهارات چندباره ترامپ در حمایت از علی الزیدی و به بهانه حمایت از حاکمیت و استقلال این کشور درحالی مطرح می‌شود که مداخله آمریکا در امور داخلی عراق، با واکنشهای زیادی در محافل سیاسی این کشور روبرو است. ناظران سیاسی می‌گویند، آمریکا از ابزارهای مختلف برای مداخله در امور عراق، ایجاد ناامنی، حمایت از گروه‌های تروریستی و اعمال فشار بر دولت این کشور استفاده می‌کند.

خبرگزاری رویترز نیز اخیرا گزارش داد، واشنگتن حتی درحال فشار به بغداد برای خروج این کشور از سازمان اوپک است؛ اقدامی که با مخالفت وزارت نفت این کشور و دیگر نهادهای مربوطه مواجه است.

«علاء الحیدری» ، نماینده پارلمان عراق در این زمینه گفته، دولت آمریکا به دخالت آشکار خود در امور داخلی عراق ادامه می‌دهد. او با اشاره به خروج نظامیان آمریکایی از کشور تاکید کرده، هرگونه خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی باید کامل و جامع باشد و شامل خودداری از دخالت در تصمیمات سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور شود.

منبع:فارس