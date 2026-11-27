امام جمعه مشهد با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از مسائل فرهنگی و اجتماعی برای کسب درآمد افزود: برای اینکه چیزی به دست بیاورید و دلالی کنید، از ناموس مردم، فسق و فجور و عده‌ای استفاده می‌کنید؟ مگر این پول چقدر ارزش دارد که انسان برای به دست آوردن آن به چنین مسائلی متوسل شود؟ این مسئله متأسفانه در این شهر به‌اصطلاح مقدس ما نیز اتفاق می‌افتد.

به گزارش تابناک؛امام جمعه مشهد گفت: ناترازی‌ها را نباید با فشار بر گلوی مردم حل کرد و افزایش قیمت‌ها باید آخرین راهکار باشد.

حجت الاسلام سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه ششم آذرماه که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، از حضور ارزشمند و پُربرکت رزمندگان قهرمان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع نمازگزاران نماز جمعه این هفته قدردانی کرد.

امام جمعه مشهد افزود: خوشبختانه امروز در شرایط مبارزاتی ما با دشمن ناپاک، آنچه باعث شده است دشمن استکباری ما در اطراف تنگه هرمز و در خلیج فارس زمین‌گیر شود و به زانو درآید، نیروی قهرمان دریایی است.

وی افزود: رزمندگان دلاور، غیور و قهرمان نیروی دریایی ما، در کنار نیروی هوافضا، بزرگ‌ترین محور اقتدار ما در خلیج فارس و در مقابله با دشمن نابکار هستند.

علم الهدی با اشاره به نقش‌آفرینی رزمندگان نیروی دریایی در عرصه مقابله با دشمن تصریح کرد: وجود مقدس این عزیزان در این عرصه رزمندگی، جلوه‌ای از عظمت و قهرمانی نظام و دلاوران غیوری است که جان خود را فدای این نظام کرده‌اند و این عظمت در برابر چشمان جهانیان به نمایش درآمده است.

امام جمعه مشهد با قدردانی از رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و خدمات آنان در عرصه دفاع از کشور تجلیل کرد.

علم‌الهدی با اشاره به فرمایشات ارزشمند مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی، امیر سیاری، گفت: فرمایشات ارزشمند مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی، امیر سیاری، و همه عزیزانی که در این عرصه خدمت می‌کنند، به‌لطف‌الهی برای ما قابل استفاده بود و هم امیدبخش و هم نویدبخش بود.

وی افزود: مردم ما چشمشان به این نیروی قهرمان روشن است و با اقتدار، دلاوری، غیرت و مردانگی‌های نیروی دریایی ارتش و همه رزمندگان عزیزمان در سپاه پاسداران در خلیج فارس، عظمت ملت و عظمت نظام بر دشمن تحمیل شده است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان عنوان کرد: دشمن با وجود همه ادعاهای خود، در مقابل این اقتدار به زانو درآمده است و ما به این عزیزان افتخار می‌کنیم.

علم‌الهدی با بیان اینکه روز گذشته سفر رئیس‌جمهور به این شهر و استان با برکات و دستاوردهایی برای مردم همراه بود، اظهار داشت: بنده نیز خدمت ایشان رسیدم و برای توضیح مطالبی که هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرده بودم، با ایشان دیدار کردم و به‌صورت اجمالی مطالب را عرض کردم.

وی افزود: در این دیدار، از زحمات و خدمات دولت، به‌ویژه رئیس‌جمهور، در زمینه مدیریت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم قدردانی کردم؛ چراکه در طول هفت تا هشت ماه دوران جنگ، خوشبختانه کشور ما دچار قحطی و کمبود اجناس نشد.

امام جمعه مشهد با اشاره به وضعیت تأمین کالا در برخی کشورهای جهان عنوان کرد: مشاهده کردید که در سایر کشورهای دنیا، وقتی شرایط خاصی پیش می‌آید، مردم چگونه به فروشگاه‌ها هجوم می‌برند و فروشگاه‌ها را تخلیه می‌کنند و اجناس را می‌برند و در تأمین نیازهای خود نیز دچار تنگنا می‌شوند؛ اما خوشبختانه در این هفت تا هشت ماه، حرکت غیرمتعارفی از سوی مردم ما نسبت به تهیه اجناس مورد نیاز به وجود نیامد، زیرا کمبود کالا وجود نداشت.

علم‌الهدی ادامه داد: همین مدیریت برای جلوگیری از کمبود اجناس و بروز قحطی، ارزشمند است و بر بنده لازم بود از مدیریت قابل دولت در حفظ وضعیت تأمین کالاها و پیشگیری از کمبود و قحطی تشکر کنم.

ضرورت مدیریت گرانی و کاهش فشار معیشتی بر مردم

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در خطبه‌های هفته گذشته و انتقال این مسائل به رئیس‌جمهور، تصریح کرد: در مسئله نگرانی مردم درباره معیشت، این نکته را عرض کردم که وقتی دولت از این توان برخوردار است که اجناس را مدیریت کند تا دچار کمبود نشوند، بنابراین در زمینه نگرانی مردم و برداشتن فشار گرانی از سفره و معیشت آنان نیز حتماً از عهده این کار برمی‌آید و باید در این زمینه فعالیت کند و مسئولان با جدیت و فعالیت فوق‌العاده وارد عمل شوند تا مردم از ناحیه گرانی نیز در مضیقه قرار نگیرند.

وی با بیان اینکه مشکل امروز مردم، تأثیر گرانی بر نظام زندگی خانوارهاست، اظهار داشت: مصیبت ما این است که مسئله گرانی، نظام زندگی را از خانوارها گرفته است و خانواده‌ها نمی‌توانند زندگی خود را به‌درستی اداره کنند.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: در مهرماه، یعنی حدود ۴۰ روز قبل، تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور به مرز ۸۸.۷ درصد رسید و در مناطق روستایی، تورم تا ۱۰۷ درصد پیش رفت؛ یعنی در مناطق روستایی بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم و چنین چیزی در تاریخ این کشور بی‌نظیر است که تورم از ۱۰۰ درصد تجاوز کند و در برخی مناطق روستایی نیز تورم از این ۱میزان فراتر رفت.

علم‌الهدی با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر زندگی مردم گفت: در شرایطی که تورم به این صورت است، مسلماً مردم نمی‌توانند زندگی خود را تنظیم کنند. چگونه می‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند؟ آیا فردی که در ابتدای سال برنامه‌ای برای زندگی خود دارد، می‌تواند برای اواسط سال نیز برنامه‌ریزی کند، درحالی‌که نمی‌داند وضعیت نان، بنزین و وسایل حمل‌ونقل او چگونه خواهد شد؟

وی افزود: مردم چگونه می‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند، درحالی‌که هزینه مسکن در ابتدای سال، اواسط سال و پایان سال هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد؟ یک کارگر، کارمند، حقوق‌بگیر یا کاسب ضعیف با درآمد کم و در برابر موج گرانی که نه‌تنها روزبه‌روز، بلکه ساعت‌به‌ساعت افزایش پیدا می‌کند، چگونه می‌تواند زندگی خود را به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کند؟ این یک مشکل جدی است.

انتقاد از افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در ادامه با خطاب قرار دادن وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، دو پرسش را درباره سیاست‌های اقتصادی مطرح کرد و گفت: بنده دو کلام با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دارم؛ کلام اولم این است که آیا برای جبران کسری بودجه، راه دیگری جز گران کردن ارز ندارید؟ آیا فقط باید روزبه‌روز ارز را گران‌تر کنید تا کسری بودجه تأمین شود؟ آیا راه دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد؟

علم‌الهدی با اشاره به آثار افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم اظهار داشت: شما اقتصاددان هستید؛ آیا برای تأمین کسری بودجه، تنها راه همین گران کردن ارز است؟ ارز را تا کجا می‌خواهید گران کنید؟ وقتی می‌گویید نرخ ارز ممکن است تا ۳۰۰ هزار تومان برسد، معنای این حرف چیست؟ یعنی زندگی مردم فلج شود و مردم بیچاره شوند؟

وی تصریح کرد: گران شدن ارز بر همه‌چیز اثر می‌گذارد، نان را از دهان مردم می‌گیرد و سفره مردم را از نان خالی می‌کند. آیا برای تأمین کسری بودجه راه دیگری ندارید و باید همین مسیر را ادامه دهید تا مردم گرفتار شوند؟

ضرورت حل ناترازی‌ها پیش از افزایش قیمت‌ها

امام جمعه مشهد در ادامه، دومین پرسش خود را درباره نحوه مواجهه با ناترازی‌ها در حوزه انرژی و سایر بخش‌ها مطرح کرد و گفت: سخن دوم من این است که آیا ناترازی‌ها در مسئله انرژی و مسائل مختلف، راه‌حلی جز افزایش قیمت‌ها ندارند؟ آیا فقط با افزایش قیمت‌ها باید ناترازی‌ها را حل کرد؟

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت‌ها بر تنظیم عرضه و تقاضا عنوان کرد: ما می‌دانیم که افزایش قیمت از نظر اقتصادی اثر دارد، تنظیم عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد و سطح تقاضا را پایین می‌آورد تا عرضه متناسب با تقاضا شود؛ اما آیا راه‌حل منحصر به همین است؟

وی ادامه داد: منِ طلبه هم می‌فهمم که با افزایش قیمت می‌توان تقاضا را تنظیم کرد و عرضه را تا حدودی متناسب ساخت؛ بنابراین دیگر نیازی نیست شما اقتصاددان باشید و در رأس امور مالی کشور و اموال مردم قرار بگیرید و مرتب گلوی مردم را فشار دهید. در این صورت، دیگر نیازی به حضور شما نیست.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بهتر برای حل مشکلات اقتصادی مردم اظهار داشت: شما آمده‌اید راه بهتری در پیش بگیرید تا مردم زندگی آرامی داشته باشند و در یک کشتی آرام اقتصادی زندگی کنند. نباید ناترازی‌ها به مردم منتقل شود و نباید از مردم بخواهیم که ناترازی‌ها را با فشار بر زندگی خود حل کنند.

علم‌الهدی عنوان کرد: باید ناترازی‌ها را از طریق راهکارهای دیگر و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی حل کنید و اگر در نهایت این راهکارها نتیجه نداد، به سراغ افزایش قیمت‌ها بروید. افزایش قیمت باید راهکار آخر کار باشد، نه نخستین راه‌حل؛ نباید به محض مواجهه با مشکل، به سراغ افزایش قیمت‌ها بروید.

امام جمعه مشهد با اشاره به ناترازی در حوزه آرد و گندم و انتقاد از افزایش قیمت‌ها در این بخش گفت: در مسئله آرد و گندم ناترازی به وجود آمده است و خودتان می‌گویید آرد را دزدیده‌اند؛ شما می‌گویید آردی که ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان قیمت دارد، به پنج میلیون تومان معامله شده است. چه کسی این کار را کرده است؟ دزدیده‌اند؛ دزد آن را برده است. شما دزد را نمی‌گیرید و یک‌باره به مردم فشار وارد می‌کنید.

علم‌الهدی در ادامه با اشاره به دیدار خود با رئیس‌جمهور، بر ضرورت تفکیک میان جایگاه رئیس‌جمهور و عملکرد برخی مسئولان دولت تأکید کرد و اظهار داشت: بنده خدمت آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور، عرض کردم که ما در اینکه شما رئیس‌جمهور ما هستید و برای ما فعالیت می‌کنید، شکی نداریم. ریاست‌جمهوری مقام کمی نیست؛ برادران و خواهران، حواستان جمع باشد، اهانت به رئیس‌جمهور کار ساده‌ای نیست.

وی افزود: حجت امام زمان(عج) ، امام شهید ما، در تنفیذ ریاست‌جمهوری فرمودند: «من شما را به‌عنوان رئیس‌جمهور منصوب می‌کنم.» وقتی امام، رئیس‌جمهور را منصوب کرده‌اند و شما به امام شهید این‌قدر عشق می‌ورزید، اهانت، فحاشی و جسارت به فردی که منصوب ایشان است، کار درستی نیست. رئیس‌جمهور به اندازه خودش زحمت می‌کشد، رفت‌وآمد می‌کند و فعالیت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: بنده به ایشان عرض کردم مشکل ما این است که دوستان شما در دولت، پا به پای شما حرکت نمی‌کنند؛ مشکل ما با این افراد است، نه با شخص رئیس‌جمهور. برادران و خواهران، اگر می‌خواهید مشکلی را حل کنید، به سراغ منشأ آن بروید و عامل مشکل را پیدا کنید و گریبان همان فرد را بگیرید؛ با توهین به رئیس‌جمهور که مشکلی حل نمی‌شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تأمین نیازهای استان

امام جمعه مشهد با اشاره به برخی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی و ضرورت استفاده از آن‌ها برای تأمین نیازهای مردم، عنوان کرد: مشکل ما این است که افرادی که عهده‌دار مسئولیت شده‌اند، مشکلات را حل نمی‌کنند. ما در استانی زندگی می‌کنیم که با دو کشور افغانستان و پاکستان ارتباط داریم و می‌توانیم گوشت مورد نیاز استان را با بهترین و ارزان‌ترین قیمت و شرایط مناسب وارد کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

وی افزود: آیا حتماً باید بنشینیم تا از آن سوی دنیا، از برزیل و نیوزیلند، گوشت وارد شود و در مسیر، آمریکایی‌ها کشتی آن را هدف قرار دهند و نابود کنند و معلوم نباشد که این محموله به مقصد می‌رسد یا نه؟ در این شرایط، مردم هر روز با مشکلات تأمین نیازهای خود مواجه باشند؟

علم‌الهدی با اشاره به اختیارات واگذارشده به استاندار، اظهار داشت: ما به استاندار اختیار داده‌ایم و گفته‌ایم تمام نیازهایی را که داریم، از نهاده‌های دامی و امثال آن، از ظرفیت آسیای میانه تأمین کند. آسیای میانه با این وسعت و اهمیت، در همه این زمینه‌ها ظرفیت و امکانات دارد و ما می‌توانیم نیازهای خود را با قطار وارد کنیم تا به کشتی وابسته نباشد و در معرض آسیب و گرفتار شدن در چنگ آمریکایی‌ها قرار نگیرد.

وی ادامه داد: می‌توانیم با قطار همه نیازهای کشور را تأمین کنیم؛ پس وقتی چنین راهی پیش روی ما وجود دارد، چرا باید نهاده‌های دامی را از آن سوی دنیا وارد کنیم، بعد کشتی را بزنند و محموله نیز به دست ما نرسد و سرمایه مردم از بین برود؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از دلالی و سودجویی برخی افراد در فرایند تأمین کالاها تصریح کرد: در این میان، جز گوسفندبازها، دلال‌های دزد و افرادی که از طریق ارتباطات، دلالی و دزدی ارتزاق می‌کنند، چه چیزی نصیب مردم می‌شود؟ این‌ها مسائل و واقعیت‌هایی است که باید به آن توجه داشت و آن‌ها را شناخت.

علم‌الهدی با اشاره به مطالبی که در دیدار با رئیس‌جمهور درباره مشکلات مردم مطرح کرده است، گفت: به ایشان عرض کردم که مشکل مردم ما، مشکلات شغلی و معیشتی است و منشأ بسیاری از این مشکلات، افرادی هستند که در اطراف شما و از نزدیکان و مسئولان مجموعه شما هستند؛ این افراد پا به پای شما حرکت نمی‌کنند.

وی افزود: اگر وزرا و دستگاه‌های اجرایی همه برنامه‌ها را با هماهنگی پیش ببرند و برای اداره کشور به بهترین شکل برنامه‌ریزی و اقدام کنند، مشکل حل می‌شود. مشکل سفره مردم، مسئله‌ای نیست که قابل حل نباشد.

امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به طرح مسئله حجاب در دیدار با رئیس‌جمهور اظهار داشت: در مسئله حجاب به ایشان عرض کردم که شما فردی متدین هستید و خانواده شما نیز باحجاب هستند. بنده اطلاع دارم که حتی نوه شما که دختری سه، چهار ساله است، پوشش و حجاب دارد و در خانواده شما تا این اندازه به حجاب توجه می‌شود؛ آیا شما ولنگاری، بی‌بندوباری و این وضعیت فشار فسق و فحشایی را که خیابان‌های مملکت را فراگرفته است، می‌پسندید؟

وی افزود: ایشان در پاسخ گفتند: خیر، این‌طور نیست. البته ایشان به بنده وعده دادند که در طرحی که برای محوریت و مرکزیت مساجد در نظر گرفته‌اند، برنامه حجاب نیز اجرا شده است و این طرح در مسئله حجاب، مشکلات را حل خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امیدواریم این طرح مشکلات را حل کند. در هر حال، این‌ها مسائلی بود که بنده خدمت ایشان عرض کردم. رئیس‌جمهور نیز با استقبال، مطالب بنده را پذیرفتند و به آن‌ها گوش دادند و وعده‌هایی دادند. امیدواریم این مسائل هرچه زودتر و بهتر حل شود.

علم‌الهدی با انتقاد از انتشار مطالبی درباره محتوای دیدار خود با رئیس‌جمهور در فضای مجازی، گفت: عده‌ای اراذل نابکار و دلالان سودجو که می‌خواهند از هر چیزی منفعتی به دست آورند و در هر زمینه‌ای دلالی کنند، حتی می‌خواهند با ناموس مردم نیز دلالی کنند، آمده‌اند و گفته‌اند من و آقای رئیس‌جمهور با هم نشستیم و درباره ولنگاری و بی‌بندوباری و اجرای یک برنامه مبتذل که حرمت امام هشتم(علیه‌السلام) را زیر سؤال ببرد، با یکدیگر مصالحه کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: آیا مسائل مردم و کشور، مسائل اجتماعی و فرهنگی، این‌قدر قابل ذکر نبود که بنده سید اولاد حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها)‌و در این سن‌وسال، با رئیس‌جمهور مملکت بنشینم و درباره اجرای یک برنامه مبتذل که به حرمت امام رضا(علیه‌السلام) بی‌احترامی کند، مصالحه و توافق کنم؟

امام جمعه مشهد تصریح کرد: این افراد بی‌حیا آمده‌اند و چنین مسئله‌ای را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. آیا مردم را این‌قدر بی‌هوش و بی‌حواس دیده‌اید؟ آیا مردم را جاهل و نادان فرض کرده‌اید که حقایق را تشخیص نمی‌دهند؟

وی با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از مسائل فرهنگی و اجتماعی برای کسب درآمد افزود: برای اینکه چیزی به دست بیاورید و دلالی کنید، از ناموس مردم، فسق و فجور و عده‌ای استفاده می‌کنید؟ مگر این پول چقدر ارزش دارد که انسان برای به دست آوردن آن به چنین مسائلی متوسل شود؟ این مسئله متأسفانه در این شهر به‌اصطلاح مقدس ما نیز اتفاق می‌افتد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در پایان با دعوت مردم به پیگیری جدی مسائل و برخورداری از بصیرت در مواجهه با جریان‌های مختلف، خاطرنشان کرد: امیدواریم شما برادران و خواهران با کمال جدیت و بصیرت، مسائل را پیگیری کنید، درباره آن‌ها روشنگری و تبلیغ کنید و پای مسائل بایستید.

علم‌الهدی با اشاره به نقش مردم در عبور از مشکلات و حوادث مختلف طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: برادران و خواهران، تا امروز در طول ۴۷ سال انقلاب، هر مشکلی که پیش آمده است، شما مردم آن را حل کرده‌اید و اگر خداوند نیز مشکلی را حل کرده، به‌خاطر شما مردم بوده است.

علم‌الهدی در پایان خطبه‌های نماز جمعه مشهد، با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از رزمندگان و مقابله با دشمنان، اظهار داشت: با همت شما مردم، برادران و خواهران، مشکلات حل خواهد شد و این رادمردی و غیرتمندی عزیزان رزمنده ما، دشمن را به خاک‌نشین خواهد کرد و مقاومت شما مردم نیز در کنار این رزمندگان، عامل پیروزی ما در همه ابعاد، چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در پایان خطبه‌های نماز جمعه، با دعا برای رفع مشکلات مردم، تعجیل در فرج حضرت بقیةالله(عج) و نابودی دشمنان اسلام، گفت: خدایا، به عزت اهل‌بیت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) ، مشکلات زندگی ما را به عنایت و خواسته مولایمان حضرت بقیةالله(عج) برطرف بفرما.

وی افزود: پروردگارا، عزت اسلام و مسلمین را افزون بفرما و فرج و ظهور مولایمان حضرت بقیةالله(عج) را تعجیل بفرما.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: ارواح مطهر شهدا، روح مطهر امام بزرگوار ما و روح مطهر امام شهید مظلوم ما را از پایمردی مردم در پای ستون خیمه نظام، خشنود و راضی بگردان و سایه پربرکت مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار.

امام جمعه مشهد در پایان دعا کرد: پروردگارا، دشمنان ناپاک ما را در جلوه‌های کفر، نفاق و استکبار، ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان.

منبع:عصرایران