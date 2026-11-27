ثبت ۳۱ مورد مسمومیت الکلی در کردستان از ابتدای آذرماه
گروه استانها - مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ثبت ۳۱ مورد مسمومیت الکلی در استان از ابتدای آذرماه خبر داد و گفت: ۶ مورد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده و تمامی افراد مسمومشده مرد هستند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «فرشاد ارغوانی» ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، از افزایش موارد مسمومیت الکلی در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد جدید مسمومیت الکلی ثبت شده است.
وی افزود: با احتساب موارد جدید، شمار مسمومیتهای الکلی گزارششده از ابتدای آذرماه تاکنون به ۳۱ نفر رسیده که تمامی افراد مسمومشده مرد هستند.
ارغوانی با تشریح پراکندگی جغرافیایی این موارد گفت: از مجموع افراد مسمومشده، ۱۷ نفر در سنندج، ۶ نفر در سقز، ۳ نفر در سروآباد، ۲ نفر در دهگلان، ۲ نفر در بیجار و یک نفر در کامیاران گزارش شدهاند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مسمومیتها ناشی از مصرف بیش از حد الکل است، تأکید کرد: تمام موارد ثبتشده صرفاً به مصرف الکل متیلیک (متانول) مربوط نیست، اما مصرف الکل در هر شکل میتواند عوارض جدی و حتی تهدیدکننده حیات به دنبال داشته باشد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اختلال در سطح هوشیاری، خوابآلودگی غیرطبیعی، تهوع و استفراغ مکرر، تشنج و اختلالات تنفسی را از مهمترین علائم هشداردهنده مسمومیت برشمرد و گفت: در صورت مشاهده این نشانهها باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.
ارغوانی با هشدار نسبت به خطر وخامت ناگهانی وضعیت افراد مسمومشده خاطرنشان کرد: حتی در صورت خفیف بودن علائم اولیه، مراجعه به مراکز درمانی نباید به تأخیر بیفتد و هرگونه درمان خودسرانه میتواند خطرآفرین باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری و افزایش آگاهی خانوادهها، از شهروندان خواست مخاطرات مصرف مشروبات الکلی را جدی بگیرند و در مواجهه با موارد مشکوک به مسمومیت، بدون فوت وقت برای دریافت خدمات درمانی اقدام کنند.
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