گروه استان‌ها‌ - اجتماع بسیجیان بخش چهاردولی شرقی شهرستان قروه به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان برگزار شد و از بسیجیان فعال این بخش تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، اجتماع بسیجیان بخش چهاردولی شرقی شهرستان قروه، به مناسبت پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، در حسینیه روستای وینسار برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و بسیجیان منطقه همراه بود، بر نقش و جایگاه بسیج در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.





یکی از حاضران در این اجتماع در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به نقش بسیج در حفظ و اقتدار کشور گفت: «اگر بسیج نبود، ایران نبود.»

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز بسیج را لشکر مخلص خدا توصیف کرد و اظهار داشت: بسیج یعنی خدمت خالصانه و بی‌منت در راه خدا و مردم.

در پایان این مراسم، از جمعی از بسیجیان فعال بخش چهاردولی شرقی به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در عرصه‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.