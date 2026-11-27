گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف گفت: بسیجیان امروز در کنار دفاع از کشور و مقابله با تهدیدات دشمن، باید با ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، در عبور از مشکلات اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ «صادق جمالی» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه، در اجتماع بسیجیان بخش چهاردولی شرقی که در حسینیه روستای وینسار برگزار شد، با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) است که با یک تدبیر راهبردی و جهان‌شمول، افقی روشن برای انقلاب اسلامی ترسیم کرد.

وی با بیان اینکه بسیج تنها یک سازمان و تشکیلات نظامی نیست، افزود: بسیج یک فرهنگ ناب و مکتب انسان‌ساز است که در ادامه مسیر خود، جامعه‌سازی و تشکیل تمدن نوین اسلامی را به‌عنوان افقی دست‌یافتنی دنبال می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با اشاره به نقش بسیجیان در حفظ انقلاب و دفاع از کشور تصریح کرد: تفکر بسیجی به ملت ایران آموخت که با وجود تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهای دشمن، می‌توان با اتکا به ایمان، خودباوری و مقاومت، قله‌های پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح کرد.

جمالی با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گفت: بسیج در طول انقلاب اسلامی، متناسب با نیازهای جامعه در میدان‌های مختلف حضور داشته و در مقابله با جنگ تحمیلی، مبارزه با کرونا و محرومیت‌زدایی، نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، به دنبال ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت است، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ مقاومت و ایستادگی، بار دیگر نشان داده است که در برابر فشارها و توطئه‌های دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد.

بسیجیان؛ افسران میدان جنگ اقتصادی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: امروز علاوه بر رزمندگانی که در مرزها و میدان‌های دفاعی از کشور محافظت می‌کنند، هر یک از ما نیز باید متناسب با مسئولیت خود در میدان اقتصادی نقش‌آفرین باشیم.

جمالی افزود: خاموش کردن یک لامپ اضافی، کاهش شعله بخاری، پوشیدن لباس گرم در منزل و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌های بدون استفاده، اقداماتی ساده اما مؤثر در مدیریت مصرف انرژی هستند.

وی با اشاره به احتمال محدودیت در تأمین گاز طی زمستان پیش‌رو تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی وظیفه همه مردم است و بسیجیان باید همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس مروج فرهنگ ایثار و مقاومت بودند، امروز نیز فرهنگ مصرف بهینه انرژی را در جامعه ترویج کنند.

جمالی خاطرنشان کرد: بسیج یک مکتب مردمی است که در هر مقطع زمانی متناسب با نیاز کشور به میدان آمده و امروز نیز می‌تواند با ایفای نقش در مدیریت مصرف انرژی، به عبور موفق از مشکلات کمک کند.

وی در پایان با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در آینده انقلاب اسلامی گفت: شناخت تاریخ ایران و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حفظ استقلال و عزت کشور نیازمند هوشیاری، مقاومت و ایستادگی است و بسیجیان باید با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام بردارند.