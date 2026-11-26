گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در دویست‌وهفتاد و یکمین شب متوالی، بار دیگر با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ گردهمایی‌ای که جلوه‌ای از همراهی شهروندان و تأکید آنان بر وحدت و انسجام ملی بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه پنج‌شنبه، میدان آزادی سنندج میزبان شهروندانی بود که با حضور در این میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام کردند.

در این اجتماع، خانواده‌ها، جوانان و دیگر اقشار مردم در کنار یکدیگر حضور یافتند و با سر دادن شعارهایی، بر اهمیت حفظ استقلال، امنیت و همبستگی ملی تأکید کردند.

‌

تداوم این گردهمایی‌ها در ۲۷۱ شب متوالی، میدان آزادی را به محلی برای گردهمایی شبانه مردم سنندج تبدیل کرده است؛ جایی که شهروندان با حضور خود، بر اهمیت همدلی و همراهی در مسیر حفظ ارزش‌های ملی و انقلابی تأکید می‌کنند.

مردم سنندج در این شب نیز با حضور در میدان آزادی، بار دیگر بر همراهی خود با ایران اسلامی تأکید کردند؛ حضوری که در ادامه اجتماعات شبانه، روایتگر استمرار همبستگی و مشارکت مردمی در مرکز استان کردستان است.