گروه استان‌ها ـ مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش محوری نماز در تربیت فردی و اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت گفت: نماز تنها یک فریضه عبادی نیست، بلکه مکتبی جامع برای خودسازی، انسجام اجتماعی، بصیرت دینی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است.

نماز، محور مقاومت، وحدت و ایستادگی ملت در برابر استکبار جهانی است + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی» مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در سخنرانی خود در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار بسیج مستضعفین، اظهار کرد: فرمان تاریخی تشکیل بسیج در ۵ آذر ۱۳۵۸، منشأ شکل‌گیری مجموعه‌ای عظیم از نیروهای مؤمن و انقلابی شد که در طول ۴۷ سال گذشته، از دوران دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر، همواره صادقانه پای کار انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اند و جمعی از آنان جان خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب تقدیم کرده‌اند.





نماز؛ مکتب جامع تربیت انسان و جامعه

وی با اشاره به جایگاه نماز در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند در سوره حج، یکی از ویژگی‌های یاران خود را اقامه نماز معرفی می‌کند و در کنار آن، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر را از وظایف آنان برمی‌شمارد؛ این وعده الهی نشان می‌دهد که نصرت و یاری خداوند با ایمان، عمل صالح و پایبندی به فرایض الهی پیوندی ناگسستنی دارد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: اگر نماز به‌عنوان یک فرهنگ غالب در زندگی فردی و اجتماعی جامعه نهادینه شود، آثار و برکات آن در خانواده، مساجد، نمازهای جماعت و جمعه و عرصه‌های مختلف زندگی نمایان خواهد شد.

نماز جماعت؛ عامل وحدت و خنثی‌کننده توطئه تفرقه‌افکنانه دشمن

حجت‌الاسلام توکلی با بیان اینکه یکی از ابزارهای اصلی دشمن برای ضربه زدن به جامعه اسلامی، ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم است، تصریح کرد: اقامه نماز جماعت، ایستادن در یک صف واحد و حرکت به‌سوی یک قبله، نمادی روشن از وحدت و انسجام امت اسلامی است.

وی ادامه داد: انسجام واقعی تنها به معنای کنار هم بودن افراد نیست، بلکه زمانی شکل می‌گیرد که دل‌ها به یک حقیقت مشترک پیوند بخورند و نماز جماعت جلوه‌ای روشن از این پیوند معنوی است.

نماز؛ پشتوانه معنوی مقاومت و تاب‌آوری ملت

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و فشارهای دشمنان خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که به نماز و ارتباط با خداوند اهتمام داشته باشد، در برابر تهدیدها، جنگ روانی، تبلیغات نادرست و ارعاب دشمنان از استقامت و ثبات قدم بیشتری برخوردار خواهد بود.

توکلی با اشاره به جایگاه نماز در لحظات دشوار گفت: انسان در عرصه‌های خطر بیش از هر زمان دیگری به نماز نیازمند است؛ کسی که با تمام وجود به ذات اقدس الهی تکیه می‌کند و قدرت و حاکمیت مطلق را از آن خداوند می‌داند، در برابر تهدیدها دچار ترس و هراس نخواهد شد.

بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان؛ سنگر تربیت نسل مؤمن و توانمند

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تربیت نسل جوان اظهار کرد: خودسازی، تهذیب نفس، معنویت، تحصیل علم و ورزش باید در کنار یکدیگر مورد توجه دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان افزود: الگوهایی همچون شهید بهنام محمدی و شهید حسین فهمیده و همچنین دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه، نمونه‌هایی از روحیه ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان هستند.

توکلی همچنین معلمان و فرهنگیان را از ارکان مهم تربیت جامعه دانست و گفت: فرهنگ بسیجی، یعنی حضور در صحنه، فداکاری و آمادگی برای انجام مأموریت‌های دشوار؛ ویژگی‌هایی که در میان معلمان و فرهنگیان متعهد نیز جلوه‌گر است.

هر ایرانی یک بسیجی؛ ضرورت تقویت هویت ملی و دینی

وی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بسیج و ضرورت فراگیر شدن فرهنگ بسیجی در جامعه، چند نکته را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست باید برای هویت ایرانی و دینی خود ارزش قائل باشیم و ملیت و اعتقادات دینی را در کنار یکدیگر پاس بداریم.

وی پذیرش تفاوت سلیقه‌ها، ارتقای قدرت تحلیل و شناخت توطئه‌های دشمن را از دیگر ضرورت‌های جامعه دانست و تأکید کرد: بسیجیان، به‌ویژه بسیجیان گمنام و بی‌ادعا، باید همچنان با روحیه خدمت بی‌منت و بدون چشمداشت در مسیر دفاع از وطن و ارزش‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان خاطرنشان کرد: کشور و سرنوشت آن متعلق به یک جریان یا گروه خاص نیست؛ هر ایرانی در عزت، هویت و آینده این سرزمین سهم و نقش دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه هر خانه، خانواده، محله و محیط کار می‌تواند پایگاهی برای مقاومت، همدلی، تعامل و خدمت به مردم باشد، یاد و خاطره امام راحل، شهدا و امام شهید را گرامی داشت و سخنان خود را با ذکر توسل به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به پایان رساند.