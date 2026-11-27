گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه گفت: بسیج به‌عنوان یک مکتب انسان‌ساز، از دفاع مقدس و محرومیت‌زدایی تا عرصه‌های علمی، ورزشی و مقابله با کرونا، همواره در خدمت مردم و انقلاب اسلامی بوده است.





سرهنگ «صادق جمالی» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه، در اجتماع بسیجیان بخش چهاردولی شرقی که در حسینیه روستای وینسار برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگار تابناک از استان کردستان ، با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفین اظهار کرد: پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج بیست‌میلیونی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) است و بسیج به‌عنوان یک مکتب در انقلاب اسلامی توانسته جایگاه واقعی انسان، به‌ویژه انسان مسلمان را در جامعه به نمایش بگذارد.





وی افزود: بسیجی که در این مکتب رشد یافته و در تشکیلاتی منسجم و سازمان‌یافته حضور دارد، با غیرت، شجاعت و شهامت خود در همه عرصه‌ها نقش‌آفرینی می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با بیان اینکه نقش بسیج متناسب با نیازهای جامعه در مقاطع مختلف تغییر کرده است، تصریح کرد: یک روز نیاز بود بسیج در عرصه جنگ سخت حضور داشته باشد، روزی دیگر در مقابله با کرونا و زمانی در عرصه محرومیت‌زدایی، علم و دانش و ورزش؛ بسیج در همه این عرصه‌ها توانسته نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

جمالی خاطرنشان کرد: در تمامی عرصه‌هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی توانسته پرچم خود را در جای‌جای دنیا به اهتزاز درآورد، بسیج نیز نقش‌آفرین بوده و حضور مؤثری داشته است.

وی با تأکید بر نقش آینده‌ساز بسیج در جامعه گفت: به‌طور قطع، پیروان این مکتب در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و در نهایت تشکیل تمدن نوین اسلامی، نقشی اساسی و بی‌بدیل ایفا خواهند کرد.