گروه استان‌ها - مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر توان دفاعی و عملیاتی کشور اعلام کرد: نیروهای مسلح ایران با تکیه بر تجهیزات پیشرفته و آمادگی عملیاتی، کنترل و تأمین امنیت تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی دریانوردی جهان را بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، ناخدا یکم «محمد گل‌بازگیر» مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج و به مناسبت هفتم آذر، سالروز تأسیس نیروی دریایی ارتش، به تشریح توانمندی‌ها، مأموریت‌ها و ظرفیت‌های دفاعی این نیرو پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات دریانوردی و تجارت جهانی اظهار کرد: این گذرگاه حیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از تجهیزات و توانمندی‌های پیشرفته، مسئولیت تأمین امنیت آن را بر عهده دارند.

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش با تشریح گستردگی توان عملیاتی این نیرو افزود: زیردریایی‌های تخصصی، یگان‌های تکاور دریایی و سامانه‌های پدافندی ساحلی، بخشی از ظرفیت‌های دفاعی کشور برای حفاظت از تنگه هرمز و مقابله با تهدیدهای احتمالی هستند.

گل‌بازگیر با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای صیانت از امنیت آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، خاطرنشان کرد: مجموعه توانمندی‌های دفاعی و عملیاتی کشور در راستای حفاظت از منافع ملی و تأمین امنیت این گذرگاه راهبردی به کار گرفته شده است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه نیروی دریایی ارتش در دفاع از مرزهای آبی کشور، بر نقش تجهیزات پیشرفته و آمادگی عملیاتی این نیرو در صیانت از اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.