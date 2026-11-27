گروه استان‌ها ـ از اجرای طرح‌های عمرانی تا توسعه خدمات در مناطق روستایی؛ سروآباد این روزها شاهد موجی از اقدامات سازندگی است؛ فرمانده سپاه این شهرستان با تأکید بر نقش همدلی مردم، مسئولان و روحیه بسیجی، این تحولات را نتیجه مشارکت و تلاش جمعی دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ پاسدار «سجاد رشتیانی» فرمانده سپاه شهرستان سروآباد، در همایش گرامیداشت پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با شعار محوری «بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان»، از روند اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان سخن گفت و اظهار کرد: امروز سروآباد به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های عمرانی، به‌ویژه در مناطق روستایی، افزود: در هیچ دوره‌ای شاهد چنین حجم از اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان نبوده‌ایم و آنچه امروز در مسیر آبادانی سروآباد رقم خورده، حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌های مختلف است.

فرمانده سپاه سروآباد با قدردانی از مدیران، مسئولان، خیرین و مردم شهرستان تصریح کرد: دست همه کسانی را که برای آبادانی این منطقه تلاش می‌کنند، می‌بوسم؛ چراکه این دستاوردها بدون همدلی، اتحاد، مشارکت مردمی و تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران امکان‌پذیر نبود.

رشتیانی با تأکید بر نقش‌آفرینی بسیج در عرصه سازندگی و خدمت‌رسانی خاطرنشان کرد: به برکت روحیه بسیجی و همت بسیجیان، شاهد رشد و تحولات چشمگیری در شهرستان هستیم و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند با تداوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها، مسیر توسعه و آبادانی سروآباد را با قدرت بیشتری پیش ببرد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و مشارکت جمعی برای تداوم اقدامات سازندگی تأکید کرد.