فرمانده سپاه شهرستان سروآباد خبر داد؛
سروآباد؛ کارگاه بزرگ سازندگی کردستان/ تحولات عمرانی در روستاها شتاب گرفته است
گروه استانها ـ از اجرای طرحهای عمرانی تا توسعه خدمات در مناطق روستایی؛ سروآباد این روزها شاهد موجی از اقدامات سازندگی است؛ فرمانده سپاه این شهرستان با تأکید بر نقش همدلی مردم، مسئولان و روحیه بسیجی، این تحولات را نتیجه مشارکت و تلاش جمعی دانست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ پاسدار «سجاد رشتیانی» فرمانده سپاه شهرستان سروآباد، در همایش گرامیداشت پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، با شعار محوری «بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان»، از روند اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان سخن گفت و اظهار کرد: امروز سروآباد به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای عمرانی، بهویژه در مناطق روستایی، افزود: در هیچ دورهای شاهد چنین حجم از اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح شهرستان نبودهایم و آنچه امروز در مسیر آبادانی سروآباد رقم خورده، حاصل تلاش و همراهی مجموعههای مختلف است.
فرمانده سپاه سروآباد با قدردانی از مدیران، مسئولان، خیرین و مردم شهرستان تصریح کرد: دست همه کسانی را که برای آبادانی این منطقه تلاش میکنند، میبوسم؛ چراکه این دستاوردها بدون همدلی، اتحاد، مشارکت مردمی و تلاش شبانهروزی خدمتگزاران امکانپذیر نبود.
رشتیانی با تأکید بر نقشآفرینی بسیج در عرصه سازندگی و خدمترسانی خاطرنشان کرد: به برکت روحیه بسیجی و همت بسیجیان، شاهد رشد و تحولات چشمگیری در شهرستان هستیم و این ظرفیت ارزشمند میتواند با تداوم همکاری و همافزایی همه دستگاهها و مجموعهها، مسیر توسعه و آبادانی سروآباد را با قدرت بیشتری پیش ببرد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و مشارکت جمعی برای تداوم اقدامات سازندگی تأکید کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.