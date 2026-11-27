گروه استان‌ها - امام جمعه سنندج با انتقاد از افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی تولید داخل، ضعف نظارت بر بازار را از عوامل گرانی دانست و خواستار ورود جدی دولت و مسئولان برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، ماموستا «فایق رستمی» امام جمعه سنندج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با انتقاد از وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، بر ضرورت نظارت جدی‌تر بر بازار و پیگیری مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر خانوارها اظهار کرد: در شرایط کنونی، دولتمردان و مسئولان باید برای کنترل قیمت‌ها و کاهش مشکلات معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

امام جمعه سنندج با انتقاد از قیمت بالای برخی محصولات کشاورزی تولید داخل، ضعف نظارت بر بازار را یکی از عوامل این وضعیت دانست و گفت: چرا باید محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می‌شوند، با چنین قیمت‌های بالایی به دست مردم برسند؟

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کردستان در حوزه معادن، منابع طبیعی و مرزها، خواستار بهره‌گیری مؤثرتر از این ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای معیشت مردم شد.

ماموستا رستمی تأکید کرد: کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد. وقتی محصولات داخلی نیز از دسترس اقتصادی مردم دور می‌شوند، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول به‌جای نظاره‌کردن افزایش قیمت‌ها، نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و عرضه کالا را جدی‌تر دنبال کنند.