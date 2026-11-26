گروه استان‌ها - گزارش‌های دریافتی از مراجعه افرادی منتسب به بخشداری مرکزی مریوان به تعدادی از روستاها و دریافت وجه از خانوارها با دستگاه کارت‌خوان در پوشش سرشماری نفوس و مسکن حکایت دارد؛ موضوعی که هنوز ابعاد و صحت آن به‌طور رسمی تأیید نشده و ضرورت ورود فرمانداری مریوان، استانداری کردستان و دستگاه‌های نظارتی برای شفاف‌سازی را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، موضوع دریافت وجه از تعدادی از خانوارهای روستایی مریوان توسط افرادی که گفته می‌شود با معرفی بخشداری مرکزی به روستاها اعزام شده‌اند، به یکی از پرسش‌های مطرح در افکار عمومی این شهرستان تبدیل شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی فوری و پاسخگویی مسئولان مربوطه است.

بر اساس مستندات و گزارش‌های دریافتی، در جریان فعالیتی که از آن به‌عنوان سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ یاد شده، افرادی به تعدادی از روستاهای بخش مرکزی مریوان مراجعه کرده و ضمن جمع‌آوری اطلاعات خانوارها، با استفاده از دستگاه کارت‌خوان از برخی روستاییان وجه دریافت کرده‌اند.

گفته می‌شود بخشدار مرکزی مریوان نیز پیش‌تر در جلسه‌ای با دهیاران روستاهای تابعه، از اعزام افرادی برای انجام آمارگیری خبر داده بود.

در این میان، نام روستاهای سلسی سفلی، سلسی علیا، رشه‌ده، پیله، ویسه و سیاناو در گزارش‌های دریافتی درباره این موضوع مطرح شده است.

البته تأکید می‌شود که تا زمان انتشار این گزارش، صحت جزئیات ماجرا، مجوز فعالیت افراد اعزام‌شده و قانونی یا غیرقانونی بودن مبالغ احتمالی دریافتی، از سوی مراجع رسمی تأیید نشده و طرح این موضوع به معنای اثبات تخلف نیست.

ابهام‌هایی که باید پاسخ داده شوند

پرسش اساسی این است که فعالیت افراد اعزام‌شده با چه مجوزی صورت گرفته و در صورت دریافت وجه، مبالغ پرداختی بر اساس کدام دستورالعمل و به چه حسابی واریز شده است؟

همچنین مشخص نیست دستگاه کارت‌خوان مورد استفاده متعلق به چه شخص یا نهادی بوده و آیا فرمانداری مریوان و استانداری کردستان از جزئیات این فعالیت اطلاع داشته‌اند یا خیر.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود فرمانداری مریوان و به‌ویژه مجموعه بازرسی استانداری کردستان با ورود به موضوع، ضمن بررسی مستندات و تراکنش‌های مالی، ابعاد مختلف این گزارش را روشن کنند.

استانداری کردستان مسئولیت نظارتی خود را روشن کند

صرف‌نظر از نتیجه بررسی‌ها، موضوع مطرح‌شده از منظر حقوق شهروندی، شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضرورت نظارت بر فعالیت افراد اعزام‌شده از سوی مجموعه‌های دولتی اهمیت دارد.

استانداری کردستان به‌عنوان مرجع نظارتی بر عملکرد فرمانداری‌ها و مجموعه مدیریتی استان، باید مشخص کند آیا چنین مأموریتی با مجوز رسمی انجام شده و مسئولیت نظارت بر عملکرد افراد معرفی‌شده بر عهده چه مقامی بوده است.

انتظار می‌رود استاندار کردستان دستور بررسی فوری و خارج از نوبت این موضوع را صادر کند تا ضمن شناسایی افراد و مجموعه‌های دخیل، منشأ مبالغ احتمالی دریافتی و نحوه هزینه‌کرد یا واریز آن‌ها مشخص شود.

بدیهی است در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد قانونی با عوامل مربوطه و بازگرداندن وجوه احتمالی به شهروندان باید در دستور کار قرار گیرد.

مطالبه مردم؛ شفاف‌سازی به جای سکوت

مردم روستاهای مریوان حق دارند بدانند افرادی که برای جمع‌آوری اطلاعات خانوارها به محل زندگی آن‌ها مراجعه می‌کنند، با چه مجوزی فعالیت دارند و آیا اساساً دریافت وجه در چنین مأموریتی وجاهت قانونی دارد یا خیر.

اکنون انتظار افکار عمومی از فرمانداری مریوان، استانداری کردستان و دستگاه‌های نظارتی این است که به جای اکتفا به سکوت، با بررسی دقیق مستندات و شنیدن توضیحات طرف‌های مرتبط، نتیجه را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

تابناک کردستان آمادگی دارد پاسخ و توضیحات استانداری کردستان، فرمانداری مریوان و بخشداری مرکزی را بدون کم‌وکاست منتشر کند.