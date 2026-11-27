گروه استان‌ها _ این روزها شهر مریوان حال‌وهوایی متفاوت و هنری به خود گرفته است. هم‌زمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، میادین، پارک‌ها و حاشیه دریاچه زیبای زریبار به صحنه‌هایی زنده برای نمایش هنر، خلاقیت و شور زندگی تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، هنرمندان در گوشه‌وکنار شهر مریوان به اجرای آثار نمایشی می‌پردازند و مردم هنردوست مریوان نیز با استقبال گرم خود، جلوه‌ای ویژه به این رویداد فرهنگی بخشیده‌اند. حضور پرشور شهروندان در گروه‌های سنی مختلف، از کودکان و نوجوانان گرفته تا جوانان، میانسالان و سالمندان، از ویژگی‌های چشمگیر این دوره از جشنواره است؛ مردمی که گاه ساعت‌ها در کنار هم می‌نشینند و با اشتیاق اجراها را تماشا می‌کنند.





در این میان، سخنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان درباره ناترازی‌های انرژی و بازتاب این موضوع در برخی آثار نمایشی جشنواره نیز از نکات قابل توجه این رویداد است. پرداختن هنرمندان به مسئله ناترازی انرژی، نشان‌دهنده ظرفیت تئاتر خیابانی برای ورود به مسائل روز جامعه و تبدیل دغدغه‌های عمومی به زبان هنر است؛ هنری که می‌تواند علاوه بر سرگرمی و ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه‌ای برای آگاهی‌بخشی و گفت‌وگو درباره چالش‌های جامعه فراهم کند.

در واقع، نمایش‌هایی با مضمون مسائل اجتماعی و اقتصادی، از جمله ناترازی انرژی، نشان می‌دهند که تئاتر خیابانی صرفاً عرصه‌ای برای سرگرمی نیست، بلکه می‌تواند آیینه‌ای از واقعیت‌های زندگی مردم و بستری برای بیان دغدغه‌های مشترک آنان باشد.

در بسیاری از میادین و پارک‌ها، تماشاگران حلقه‌وار گرد هنرمندان جمع می‌شوند و در کنار دریاچه زریبار نیز طبیعت و هنر در کنار یکدیگر صحنه‌هایی تماشایی خلق می‌کنند.

مریوان در این روزها تنها میزبان یک جشنواره نیست؛ بلکه خود به صحنه‌ای بزرگ از هنر و زندگی تبدیل شده است. شهری که در کوچه‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و کنار زریبار، صدای هنر در آن طنین‌انداز است و اشتیاق مردم، گرمای ویژه‌ای به اجراها بخشیده است.

نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، روایتی از پیوند هنر، مردم و طبیعت است؛ جشنواره‌ای که در آن، هم شادی و نشاط اجتماعی جریان دارد و هم مسائل و دغدغه‌های روز جامعه از دریچه هنر به تصویر کشیده می‌شود.