گروه استان‌ها ـ سرپرست فرمانداری مریوان، در نخستین روز کاری خود به همراه معاون عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راه و شهرسازی، از روند اجرای پروژه کنارگذر شمالی این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی، پیشرفت پروژه و امکانات و تجهیزات کارگاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، پروژه کنارگذر شمالی مریوان در دو قطعه تعریف شده است که قطعه نخست آن به طول ۱۳.۵ کیلومتر، از محدوده روستای عصرآباد تا تونل حرامی در محور سیف ـ انجیران امتداد دارد.

این قطعه شامل احداث تونلی به طول ۷۲۰ متر است و عملیات اجرایی آن با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین و فعالیت سه اکیپ حفاری در حال انجام است.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و ظرفیت تجهیزات مستقر در کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز حمل‌ونقل در شمال شهرستان مریوان تأکید شد.

تکمیل کنارگذر شمالی مریوان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل تردد و بهبود وضعیت حمل‌ونقل منطقه ایفا کند؛ موضوعی که ضرورت پیگیری مستمر و نظارت بر روند اجرای این طرح زیرساختی را دوچندان می‌کند.