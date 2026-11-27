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مسمومیت الکلی ۱۱ نفر در کهگیلویه و بویراحمد
گروه استانها - رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از مسمومیت ۱۱ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی طی دو روز اخیر در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و نسبت به پیامدهای خطرناک مصرف این مواد هشدار داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، «رقیه پناهی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تا ظهر جمعه ۶ آذرماه، شمار افراد مسمومشده بر اثر مصرف مشروبات الکلی طی دو روز اخیر به ۱۱ نفر رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی و پیشگیری را از عوامل مهم جلوگیری از تکرار چنین حوادثی دانست و هشدار داد: مصرف نوشیدنیهای الکلی میتواند سلامت و حتی جان افراد را به خطر بیندازد.
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